Presidenta de México anunció aumento del 12 % en el salario mínimo para el próximo año 2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este miércoles, 04 de diciembre un aumento del salario mínimo del 12 % para el próximo año 2025, el primero de su mandato, en el que ha prometido que el sueldo básico permitirá en 2030 comprar 2,5 canastas básicas.

Con el incremento, el salario mínimo nacional alcanzará a partir de enero los 278,8 pesos diarios (13,94 dólares) a nivel nacional desde una cifra previa de 248,93 pesos (12,44 dólares), mientras que en la frontera norte de México ascenderá a 419,88 pesos (20,99 dólares) por encima de los 374,89 pesos actuales (18,74 dólares).

“Hemos llegado a un acuerdo, un buen acuerdo", declaró la mandataria en su conferencia matutina, pues el alza contó con el apoyo de todos los sectores: el Gobierno, los sindicatos y los empresarios.

El sueldo básico mensual equivale a 8.364 pesos (418,2 dólares) y en la frontera con Estados Unidos a 12.596 pesos (629,8 dólares), mientras que el incremento es más de tres veces lo que el Gobierno estima para la inflación, que en la primera quincena de noviembre fue de 4,56 %, precisó la jefa de Estado.

El anuncio ocurre después de un aumento del 110 % en términos reales del salario mínimo durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), del mismo partido de Sheinbaum, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), con lo que buscan terminar con un estancamiento de cerca de tres décadas.

“Como saben, durante todo el periodo neoliberal, lo que presumían de México en el extranjero era la mano de obra barata, eso habla de la deshumanización de esos gobiernos, no se puede salir a presumir salarios de hambre", manifestó la gobernante mexicana.

Unos 8,5 millones de trabajadores beneficiados

La subida salarial beneficiará a 8,5 millones de trabajadores, detalló Marath Bolaños, secretario del Trabajo y Previsión Social en la conferencia.

El funcionario resaltó que el poder adquisitivo del salario mínimo habrá crecido 135 % desde 2018, por lo que alcanzará para 1,85 canastas básicas en 2025.

También expuso que de 5,1 millones de personas que salieron de la pobreza entre 2018 y 2022, 4,1 millones lo hicieron gracias a los incrementos del salario mínimo, que también redujeron la brecha salarial de género en el 29 %.

Asimismo, señaló que el salario promedio real de los trabajadores formales, inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha crecido un 23,3 % real desde 2018 hasta los 580,5 pesos diarios (29,02 dólares).

“Vamos abatiendo o combatiendo también ideas que se tenían anteriormente ya bastante arraigadas sobre por qué no aumentar los salarios porque esto significaba una pérdida de empleo o inflación", explicó.

"Primavera laboral"

La meta de los sindicatos es recuperar el poder de compra que tenía el salario en 1976, lo que equivaldría ahora a 350 pesos (17,5 dólares) diarios, apuntó José Luis Carazo, vocero del Sector Obrero de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami).

Aún así, el líder sindical sostuvo que México vive una "primavera laboral" desde el sexenio de López Obrador, cuando se aprobaron las reformas para duplicar las vacaciones mínimas, para garantizar que los trabajadores se jubilen con su último salario, y prohibir la externalización de trabajadores, el ‘outsourcing’.

“Hoy tenemos que reconocer que, a dos meses de haber asumido la Administración de este país (Sheinbaum), sin duda alguna, las muestras son de que este panorama laboral extiende sus alas para seguir abrazando a los trabajadores y recuperar todo aquello que perdimos durante mucho tiempo", manifestó.

Noticia al Día/Con información de EFE