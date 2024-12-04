Domingo 21 de septiembre de 2025
Internacionales

Presidenta de México anunció aumento del 12 % en el salario mínimo para el próximo año 2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este miércoles, 04 de diciembre un aumento del salario mínimo del 12 %…

Por Candy Valbuena

Presidenta de México anunció aumento del 12 % en el salario mínimo para el próximo año 2025
Presidenta de México anunció aumento del 12 % en el salario mínimo para el próximo año 2025. Foto: Agencias
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este miércoles, 04 de diciembre un aumento del salario mínimo del 12 % para el próximo año 2025, el primero de su mandato, en el que ha prometido que el sueldo básico permitirá en 2030 comprar 2,5 canastas básicas.

Con el incremento, el salario mínimo nacional alcanzará a partir de enero los 278,8 pesos diarios (13,94 dólares) a nivel nacional desde una cifra previa de 248,93 pesos (12,44 dólares), mientras que en la frontera norte de México ascenderá a 419,88 pesos (20,99 dólares) por encima de los 374,89 pesos actuales (18,74 dólares).

“Hemos llegado a un acuerdo, un buen acuerdo", declaró la mandataria en su conferencia matutina, pues el alza contó con el apoyo de todos los sectores: el Gobierno, los sindicatos y los empresarios.

El sueldo básico mensual equivale a 8.364 pesos (418,2 dólares) y en la frontera con Estados Unidos a 12.596 pesos (629,8 dólares), mientras que el incremento es más de tres veces lo que el Gobierno estima para la inflación, que en la primera quincena de noviembre fue de 4,56 %, precisó la jefa de Estado.

El anuncio ocurre después de un aumento del 110 % en términos reales del salario mínimo durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), del mismo partido de Sheinbaum, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), con lo que buscan terminar con un estancamiento de cerca de tres décadas.

“Como saben, durante todo el periodo neoliberal, lo que presumían de México en el extranjero era la mano de obra barata, eso habla de la deshumanización de esos gobiernos, no se puede salir a presumir salarios de hambre", manifestó la gobernante mexicana.

Unos 8,5 millones de trabajadores beneficiados

La subida salarial beneficiará a 8,5 millones de trabajadores, detalló Marath Bolaños, secretario del Trabajo y Previsión Social en la conferencia.

El funcionario resaltó que el poder adquisitivo del salario mínimo habrá crecido 135 % desde 2018, por lo que alcanzará para 1,85 canastas básicas en 2025.

También expuso que de 5,1 millones de personas que salieron de la pobreza entre 2018 y 2022, 4,1 millones lo hicieron gracias a los incrementos del salario mínimo, que también redujeron la brecha salarial de género en el 29 %.

Asimismo, señaló que el salario promedio real de los trabajadores formales, inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha crecido un 23,3 % real desde 2018 hasta los 580,5 pesos diarios (29,02 dólares).

“Vamos abatiendo o combatiendo también ideas que se tenían anteriormente ya bastante arraigadas sobre por qué no aumentar los salarios porque esto significaba una pérdida de empleo o inflación", explicó.

"Primavera laboral"

La meta de los sindicatos es recuperar el poder de compra que tenía el salario en 1976, lo que equivaldría ahora a 350 pesos (17,5 dólares) diarios, apuntó José Luis Carazo, vocero del Sector Obrero de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami).

Aún así, el líder sindical sostuvo que México vive una "primavera laboral" desde el sexenio de López Obrador, cuando se aprobaron las reformas para duplicar las vacaciones mínimas, para garantizar que los trabajadores se jubilen con su último salario, y prohibir la externalización de trabajadores, el ‘outsourcing’.

“Hoy tenemos que reconocer que, a dos meses de haber asumido la Administración de este país (Sheinbaum), sin duda alguna, las muestras son de que este panorama laboral extiende sus alas para seguir abrazando a los trabajadores y recuperar todo aquello que perdimos durante mucho tiempo", manifestó.

Lee también: Presidenta de México aseguró que adelantan investigaciones sobre la decapitación del alcalde de Chilpancingo

Noticia al Día/Con información de EFE

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Miguel Rojas recibe por segundo año consecutivo el prestigioso Premio Campanella

Miguel Rojas recibe por segundo año consecutivo el prestigioso Premio Campanella

Cada 21 de septiembre, se conmemora el Día Mundial del Alzheimer

Cada 21 de septiembre, se conmemora el Día Mundial del Alzheimer

La Arquidiócesis de Barquisimeto realizará misa de acción de gracias y una exposición artística en honor a José G. Hernández y Carmen Rendiles

La Arquidiócesis de Barquisimeto realizará misa de acción de gracias y una exposición artística en honor a José G. Hernández y Carmen Rendiles

Falleció Walter Ortiz, director de la agrupación Gaita Nostra

Falleció Walter Ortiz, director de la agrupación Gaita Nostra

“El sector telecomunicaciones ha tenido un reimpulso”: presidente de Digitel desde la Fitelven

“El sector telecomunicaciones ha tenido un reimpulso”: presidente de Digitel desde la Fitelven

Pablo López se despide de la temporada tras sufrir lesión en su antebrazo

Pablo López se despide de la temporada tras sufrir lesión en su antebrazo

Mike Trout alcanza los 400 jonrones en Grandes Ligas

Mike Trout alcanza los 400 jonrones en Grandes Ligas

¿Cuánto tendrá que pagar Beéle a Isabella Ladera tras filtración de su video?

¿Cuánto tendrá que pagar Beéle a Isabella Ladera tras filtración de su video?

Messi lidera entre los goleadores de la MLS

Messi lidera entre los goleadores de la MLS

Esto te traen los astros este domingo 21 de septiembre

Esto te traen los astros este domingo 21 de septiembre

Un 21 de septiembre nació La

Un 21 de septiembre nació La "Negra Matea": la guía de Simón Bolívar

Verstappen arrasa en Azerbaiyán y revive la lucha por el título

Verstappen arrasa en Azerbaiyán y revive la lucha por el título

Silvio Rodríguez inicia en La Habana su gira latinoamericana: “Se lo contaré a mis hijos”

Silvio Rodríguez inicia en La Habana su gira latinoamericana: “Se lo contaré a mis hijos”

Joven que sufrió accidente de tránsito necesita ayuda económica para cubrir sus gastos en UCI

Joven que sufrió accidente de tránsito necesita ayuda económica para cubrir sus gastos en UCI

Más de 500 pacientes serán intervenidos a través del Plan quirúrgico de cataratas

Más de 500 pacientes serán intervenidos a través del Plan quirúrgico de cataratas "Que bien te ves, San Francisco"

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

La fiebre de las flores amarillas invade a Maracaibo

La fiebre de las flores amarillas invade a Maracaibo

"El Peregrino de los Andes", se descompensó antes de culminar su travesía

El papa León XIV celebra Misa desde la parroquia de Santa Ana en el Vaticano:

El papa León XIV celebra Misa desde la parroquia de Santa Ana en el Vaticano: "Lo que tenemos es un don de Dios"

Este 21 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de la Paz: compromiso que cruza fronteras bajo el lema “Actúa ahora por un mundo pacífico”

Este 21 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de la Paz: compromiso que cruza fronteras bajo el lema “Actúa ahora por un mundo pacífico”

Ministro Padrino López ofrece balance de la jornada

Ministro Padrino López ofrece balance de la jornada "Los cuarteles van al pueblo" y anuncia operación Cumanogoto 200 en el estado Sucre

Noticias Relacionadas

Al Dia

La mente: el jugador clave en la temporada de la LVBP

El psicólogo deportivo José Leonardo Caldera expuso sobre la importancia de la psicología deportiva en el béisbol profesional

Al Dia

El Reino Unido, Canadá y Australia reconocieron formalmente al Estado palestino

De acuerdo con la declaración del primer ministro canadiense, se busca "un futuro pacífico tanto para Palestina como para Israel".
Al Dia

Hallaron sin vida a los ocho mineros atrapados en mina de Santander de Quilichao, Cauca

La esperanza de encontrar con vida a los ocho mineros atrapados en la mina de oro San Antonio, en la…
Internacionales

Donald Trump pide al Tribunal Supremo mantener el género asignado al nacer en los pasaportes de personas trans

El Gobierno de Donald Trump solicitó este viernes 19 de septiembre, a la Corte Suprema que le permita aplicar una…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025