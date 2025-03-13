Martes 23 de septiembre de 2025
Internacionales

Presidente de Portugal convoca a elecciones anticipadas para el 18 de mayo

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, convocó este jueves elecciones legislativas anticipadas para el 18 de mayo en interés «de la estabilidad», tras la caída del Gobierno del primer ministro Luís Montenegro.

Por A Vargas

Presidente de Portugal convoca a elecciones anticipadas para el 18 de mayo
Foto: agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, convocó este jueves elecciones legislativas anticipadas para el 18 de mayo en interés «de la estabilidad», tras la caída del Gobierno del primer ministro Luís Montenegro.

Rebelo de Sousa fijó esta convocatoria después de que el Parlamento rechazara el martes una moción de confianza al Ejecutivo, tras salir a la luz la existencia de una empresa, Spinumviva, fundada por Montenegro y en manos de su familia, que habría recibido pagos de otras compañías donde el primer ministro trabajó en el pasado, como el grupo hotelero y de casinos Solverde.

Con información de EFE

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Se ahogó niño de 2 años en la piscina de una vecina en Mene Mauroa

Se ahogó niño de 2 años en la piscina de una vecina en Mene Mauroa

Maracaibo se vestirá de rosa

Maracaibo se vestirá de rosa "Por una Ciudad Libre de Cáncer de Mama"

Expertos de la ONU piden a FIFA y UEFA excluir a Israel de sus competiciones

Expertos de la ONU piden a FIFA y UEFA excluir a Israel de sus competiciones

Habitar la canción con asombros: La mágica sonoridad de Aura Valentina y el recital que este 27-Sep dará en Maracaibo

Habitar la canción con asombros: La mágica sonoridad de Aura Valentina y el recital que este 27-Sep dará en Maracaibo

Vallenato de ALTO VOLTAJE que no se puede ignorar

Vallenato de ALTO VOLTAJE que no se puede ignorar

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

Juancho de la Espriella estalla contra festivales vallenatos: “Todo es una rosca de plata, favores y arreglos debajo de la mesa”

Juancho de la Espriella estalla contra festivales vallenatos: “Todo es una rosca de plata, favores y arreglos debajo de la mesa”

Una venezolana muerta y su hija herida al ser tiroteadas en México

Una venezolana muerta y su hija herida al ser tiroteadas en México

Mónica Bellucci habla tras su ruptura con Tim Burton

Mónica Bellucci habla tras su ruptura con Tim Burton

Comunidad indígena de Canaima hace llorar a joven médico con emotiva despedida

Comunidad indígena de Canaima hace llorar a joven médico con emotiva despedida

La Reina Letizia deslumbra en Salamanca con su chaqueta de Tweed

La Reina Letizia deslumbra en Salamanca con su chaqueta de Tweed

23 de septiembre Día Internacional de las Lenguas de Señas

23 de septiembre Día Internacional de las Lenguas de Señas

Lamine Yamal, un prodigio que brilla en el Balón de Oro

Lamine Yamal, un prodigio que brilla en el Balón de Oro

"Por esto me quieren matar": El fuerte mensaje de Petro

Muere joven en accidente de tránsito en Lagunillas

Muere joven en accidente de tránsito en Lagunillas

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

Las hallacas de Chiqui, bellas y glamurosas como es ella

Mónica Bellucci habla tras su ruptura con Tim Burton

Mónica Bellucci habla tras su ruptura con Tim Burton

Trump lanza mensaje a Venezuela ante la ONU:

Trump lanza mensaje a Venezuela ante la ONU: "Les advertimos que los eliminaremos por completo. Eso es lo que estamos haciendo. No tenemos otra opción"

A balazos y granadas atacaron una vivienda en Maracaibo

A balazos y granadas atacaron una vivienda en Maracaibo

Misterio de

Misterio de "Tostadas El 25″: Su nombre se mantiene en la historia por el número de la calle del sector Delicias donde nació

Noticias Relacionadas

Al Dia

Zulia fortalece la seguridad vial con nueva regulación de motocicletas antes de la Feria de la Chinita

Esta 23 de septiembre, se llevo a cabo una reunión del Consejo Estadal de Seguridad Ciudadana, Orden Pública y Paz presidida por Javier Magallanes, Comandante de la ZODI
Al Dia

Cuerdas contra el cáncer en Francia: Con el mágico toque de la venezolana, Idaliz Matos

Será una delicia para los oídos y el alma
Farándula

Mónica Bellucci habla tras su ruptura con Tim Burton

La filmografía de Tim Burton incluye películas icónicas como Beetlejuice (1988), Batman (1989), El joven manos de tijera (1990), Sleepy Hollow (1999), Big Fish (2003), Charlie y la fábrica de chocolate (2005), La novia cadáver (2005), Alicia en el País de las Maravillas (2010) y Dumbo (2019)
Internacionales

La policía paró a Macron en Nueva York y riendo llamó a Trump: ‘Todo está congelado por ti’

Macron se apoyó sobre un rodado, tomó su teléfono y llamó a Trump. “¿Cómo estás? Adiviná qué. Estoy esperando en la calle porque está todo cortado por vos”, le dijo entre risas el mandatario francés a su par estadounidense, según aseguraron los medios locales

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025