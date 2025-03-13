Presidente de Portugal convoca a elecciones anticipadas para el 18 de mayo

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, convocó este jueves elecciones legislativas anticipadas para el 18 de mayo en interés «de la estabilidad», tras la caída del Gobierno del primer ministro Luís Montenegro.

Rebelo de Sousa fijó esta convocatoria después de que el Parlamento rechazara el martes una moción de confianza al Ejecutivo, tras salir a la luz la existencia de una empresa, Spinumviva, fundada por Montenegro y en manos de su familia, que habría recibido pagos de otras compañías donde el primer ministro trabajó en el pasado, como el grupo hotelero y de casinos Solverde.

Con información de EFE