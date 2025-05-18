Presidente de Portugal convocará el 19-May a partidos políticos una vez se conozcan los resultados electorales

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, mostró este domingo su intención de convocar a los partidos políticos a consultas a partir de mañana, una vez conocidos los resultados de las elecciones legislativas de este domingo, y animó a los portugueses a votar en este «momento muy difícil».

Al ser preguntado por RTP, a las afueras del Palácio de Belém, sede de la Presidencia, por si tiene prisa para nombrar un nuevo primer ministro, Rebelo de Sousa respondió: «Por el momento no», a lo que agregó que tiene que analizar los resultados que se conocerán esta noche.

«Los resultados se conocerán durante la noche, espero que no demasiado tarde, y entonces, mañana, reflexionaré sobre ellos», tras lo que convocará «a los partidos para los días siguientes, para la semana», explicó el mandatario.

Tras los comicios de este domingo, Rebelo de Sousa iniciará una ronda de consultas con todas las formaciones políticas y nombrará a un primer ministro, que será el encargado de formar un nuevo Gobierno.

El presidente luso lanzó un último mensaje para animar a los electores y dijo que «es el día ideal para ejercer el derecho al voto».

«Realmente insisto en que la gente que pueda votar y quiera votar, por supuesto, no pierda la oportunidad, es un momento muy difícil el que estamos viviendo, política y económicamente, con muchas incógnitas y mucha indecisión», alertó Rebelo de Sousa.

Participación de más del 48% en elecciones legislativa de Portugal

La participación en las elecciones legislativas en Portugal de este domingo fue del 48,28 % hasta las 16.00 hora local (15.00 hora GMT), según los datos dados a conocer por el Ministerio de Administración Interna (del Interior).

La tasa es inferior a la registrada en los comicios legislativos de marzo de 2024, cuando fue del 51,96 % hasta esa misma hora. En las elecciones del año pasado el 59,84 % de los electores llamados a las urnas ejercieron su derecho.

Más de 10,8 millones de votantes dentro y fuera de Portugal están llamados a sufragar este domingo en las elecciones legislativas anticipadas.

Los centros electorales abrieron sus puertas este domingo a las 8.00 hora local en Portugal continental y Madeira, y se prevé que cierren a las 19.00 horas.

En el archipiélago de las Azores los centros iniciaron la jornada sesenta minutos más tarde y también terminarán el día después por encontrarse en una zona horaria diferente.

Esta votación se celebra después de que el Gobierno del primer ministro Luís Montenegro (centroderecha) perdiera en marzo un voto de confianza en el Parlamento, motivado por la publicación en los medios de la existencia de una empresa en manos de su familia, que habría recibido pagos de otras compañías donde el político trabajó antes.

En los últimos días y en esta misma jornada electoral, se han sucedido los llamamientos de los distintos grupos políticos y del presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, a los ciudadanos para que acudan a ejercer hoy su derecho para lograr la estabilidad.

Estas son las cuartas elecciones en Portugal en cinco años y las terceras en los próximos doce meses, cuando están previstas municipales en otoño y presidenciales en enero de 2026.

Según el sondeo publicado el jueves por los medios Público, RTP y Antena 1, realizado por la Universidad Católica, la coalición de Montenegro ganaría con el 34 % de los sufragios; frente al 26 % de los socialistas; seguidos de los ultraderechistas de Chega, con el 19 %.

Noticia al Día / EFE