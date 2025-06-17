Presidente de República Dominicana estudia petición de Venezuela de reanudar vuelos

El presidente dominicano, Luis Abinader, declaró este lunes que República Dominicana tiene bajo estudio la solicitud de Venezuela de reanudar los vuelos comerciales entre ambas naciones, suspendidos desde julio del año pasado.

"Estamos estudiando esa solicitud. Ellos tomaron la medida de manera unilateral. Ahora nos llega una comunicación ayer en la que quieren restablecer los vuelos", dijo el mandatario a los medios durante su habitual rueda de prensa de los lunes en el Palacio Nacional, en Santo Domingo.

Abinader recordó que el Gobierno venezolano en su momento tomó esa "medida de no tener contacto aéreo", una decisión que República Dominicana cumplió.

El gobernante reiteró que su gabinete estudiará la petición y recordó que en República Dominicana residen miles de venezolanos y que en ese país viven muchos dominicanos que emigraron hace décadas.

Información previa

Este domingo, el Gobierno dominicano, a través de la Junta de Aviación Civil (JAC), ya afirmó que "evaluará con responsabilidad y en estricto apego al interés nacional cualquier solicitud de restablecimiento de rutas aéreas, como es el caso de Venezuela".

"Hasta tanto se emita una decisión oficial, se mantienen suspendidas las operaciones aéreas entre ambos países", precisó la JAC dominicana en un documento en el que señaló que "cualquier decisión en este ámbito será informada oportunamente por las vías institucionales correspondientes y a través de los canales oficiales del Estado dominicano".

Este lunes, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, insistió en este sentido que las aerolíneas venezolanas "están listas" para empezar a viajar hacia República Dominicana.

"Estamos esperando, ya las líneas aéreas privadas venezolanas están listas para viajar (…) la decisión está tomada, ya queda la pelota del lado del Gobierno dominicano, queremos reconectarnos, que vuelvan los vuelos", remarcó el mandatario en su programa de televisión ‘Con Maduro+’.

Noticia al Día/Con información de EFE