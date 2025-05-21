Martes 26 de agosto de 2025
Internacionales

Preso profesor de una secundaria en Miami, acusado de mantener relaciones sexuales con una estudiante

El acusado de 55 años, fue despedido de su puesto como profesor de inglés. La víctima tenía 15 años cuando empezaron sus amoríos

Por Candy Valbuena

Preso profesor de una secundaria en Miami, acusado de mantener relaciones sexuales con una estudiante
Foto: Miami-Dade Corrections
Un profesor de la secundaria Hialeah Senior High School fue acusado de mantener lo que la policía describió como "una relación romántica y sexual" con una de sus alumnas.

Misael González, de 55 años y residente de Plantation, fue arrestado el martes y será despedido de su puesto como profesor de inglés en la escuela, informaron funcionarios de las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade en un comunicado.

Según el informe del arresto, la víctima estudiaba inglés en décimo grado con González y tenía 15 años cuando comenzó la relación. La víctima le dijo a la policía que hablaba con González sobre los problemas con su padre.

Según el informe policial, las conversaciones "se volvieron románticas" y González comenzó a tocar el cuerpo de la víctima, incluyendo sus partes íntimas, por encima de su ropa.

La víctima declaró que el acusado le contaba que tenían una relación romántica y que se amaban, según el informe.

Encuentros en las aulas

Luego, entre septiembre y febrero, González y la víctima tuvieron varios encuentros sexuales en aulas del campus.

La víctima declaró a la policía que ella y González solo hablaban en persona y se abstenían de comunicarse por medios electrónicos. En un momento dado, la víctima se tomó fotos con González con su teléfono, y él le pidió que las borrara porque "los fantasmas de su pasado volvían para atormentarlo", según el informe.

Lee también: Ataque armado: Asesinan a la secretaria personal y a un asesor de la alcaldesa de Ciudad de México

Noticia al Día/Con información de Noticias Telemundo 51

