Lunes 25 de agosto de 2025
Al Dia

Presuntamente ocho personas del Tren de Aragua fueron imputadas por tráfico sexual de mujeres venezolanas en EEUU

Se alega que la empresa ilegal de comercio sexual estuvo activa desde al menos julio de 2022 hasta marzo de 2024, según los fiscales

Por Andrea Guerrero

Presuntamente ocho personas del Tren de Aragua fueron imputadas por tráfico sexual de mujeres venezolanas en EEUU
Foto: Agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Los acusados ​​están acusados ​​de atraer a decenas de víctimas a Estados Unidos con la «promesa de una vida mejor» antes de cargar a las mujeres con deudas escandalosas que superaban con creces los costes de su viaje. Chantajeadas con las deudas, las mujeres fueron obligadas a tener relaciones sexuales con desconocidos para el beneficio de los acusados, dijo el fiscal federal en funciones para el distrito medio de Tennessee, Rob McGuire.

Se alega que la empresa ilegal de comercio sexual estuvo activa desde al menos julio de 2022 hasta marzo de 2024, según los fiscales.

Los ocho acusados ​​estaban bajo custodia federal el martes por la mañana, dijo McGuire.

Dos de los acusados ​​fueron acusados ​​de usar «sus vínculos» con la pandilla venezolana Tren de Aragua para intimidar a las mujeres, según la acusación. La acusación federal no especifica si esos dos acusados ​​eran miembros de la pandilla o utilizaron el espectro de la afiliación a Tren de Aragua como táctica de miedo, aunque el TBI identificó previamente a uno como miembro confirmado.

“Haremos todo lo que sea necesario para tratar de salvar las vidas de las víctimas a las que ayudamos”, dijo McGuire. Dijo que no podía comentar si alguna de las víctimas que estaban en los EE.UU. sin documentación legal podría enfrentar la deportación, pero dijo que “es un interés de nuestra oficina que cualquier sobreviviente del tráfico sexual tenga la capacidad de hacer que su agresor rinda cuentas ante la corte”.

La acusación formal de varias personas se hizo pública el martes, y los funcionarios de la oficina del fiscal, el FBI, la Oficina de Investigaciones de Tennessee, el Departamento de Policía Metropolitana de Nashville, la Administración de Control de Drogas y las Investigaciones de Seguridad Nacional se reunieron en el tribunal federal en el centro de Nashville para hacer el anuncio esa tarde.

Los acusados ​​son:

Yilibeth Del Carmen Rivero-De Caldera
Kleiver Daniel Mota Rivero
Yuribetzi Del Valle Gomez Machuca
Wilmarys Del Valle Manzano Soloranzo
Endrik Alexander Morales-Rivero
Ariannys Beatriz Gutierrez-Carrillo
Frankyanna Del Valle Romero-Rivero
Jesus Enrique Castillo Rodríguez
Según la Fiscalía de los Estados Unidos, la empresa era un asunto familiar. Del Carmen Rivero-De Caldera y Kleiver Daniel Mota Rivero eran madre e hijo, respectivamente, mientras que cinco de los otros acusados ​​eran la novia de Mota Rivero, sus hijos o sus cónyuges, según un expediente judicial.

Todos ellos están acusados ​​de conspiración para realizar transporte interestatal con fines de prostitución y conspiración para realizar viajes interestatales y al extranjero o transporte en ayuda de empresas de crimen organizado.

Gómez Machuca, Mota Rivero y Del Carmen Rivero-De Caldera también enfrentan un cargo separado de conspiración de tráfico sexual, que conlleva una pena máxima de cadena perpetua. Mota Rivero enfrenta un cargo de posesión de un arma de fuego por parte de una persona indocumentada. Todos los acusados ​​carecen de estatus migratorio legal.

Dos de los acusados ​​ya habían sido arrestados y encarcelados en el condado de Davidson por cargos en un tribunal estatal.

Tren de Aragua comenzó como una pandilla carcelaria en Venezuela, pero ha expandido su presencia en las Américas en los últimos años, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En julio de 2024, el Tesoro, bajo la administración de Biden, sancionó a Tren de Aragua como una organización criminal transnacional involucrada en «diversas actividades delictivas, como el tráfico y la trata de personas, la violencia de género, el lavado de dinero y el tráfico ilícito de drogas».

El anuncio de la Fiscalía de Estados Unidos se alinea con las prioridades de aplicación de la ley establecidas por la administración Trump: delitos violentos y cuestiones de inmigración.

Del Carmen Rivero-De Caldera, de 52 años, y Mota Rivero, de 35, habían sido acusados ​​​​cada uno en Nashville por múltiples cargos de trata para un acto sexual comercial.

Del Carmen Rivero-De Caldera enfrenta nueve cargos por el delito en el condado de Davidson, mientras que Mota Rivero enfrenta cuatro cargos de tráfico para un acto sexual comercial, así como dos cargos de agresión agravada con un arma mortal en dos casos separados en la corte del condado de Davidson. TBI dijo que confirmó que Mota Rivero era miembro de Tren de Aragua. Han permanecido en las cárceles de Nashville desde sus arrestos.

La fianza de Del Carmen Rivero-De Caldera se había fijado previamente en $480,000, y la de Mota Rivero en $375,000, pero no serán elegibles para la liberación bajo fianza ya que el sistema federal no utiliza fianza en efectivo. Del Carmen Rivero-De Caldera actualmente tiene una orden de detención de inmigración en su contra por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

Noticia al Día / Por The Tennessee

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

El Campeonato Nacional de Boxeo Junior inició con todo en el Pedro Elías Belisario Aponte

El Campeonato Nacional de Boxeo Junior inició con todo en el Pedro Elías Belisario Aponte

Zulia se prepara para lluvias dispersas en la noche de este domingo

Zulia se prepara para lluvias dispersas en la noche de este domingo

Maikel García conectó su bambinazo 13 de la temporada

Maikel García conectó su bambinazo 13 de la temporada

En Las Pulgas: Venden más medicinas que verduras en los mesones

En Las Pulgas: Venden más medicinas que verduras en los mesones

Falleció el futbolista ecuatoriano Marcos Olmedo en un accidente de tránsito

Falleció el futbolista ecuatoriano Marcos Olmedo en un accidente de tránsito

Serena Williams presentó a María Sharapova en el Salón de la Fama del Tenis

Serena Williams presentó a María Sharapova en el Salón de la Fama del Tenis

Marc Márquez ganó el Gran Premio de Hungría y consiguió su séptimo doblete consecutivo

Marc Márquez ganó el Gran Premio de Hungría y consiguió su séptimo doblete consecutivo

Orluis Aular subió al podio en la primera etapa de la Vuelta a España

Orluis Aular subió al podio en la primera etapa de la Vuelta a España

Carlos Narváez despachó su jonrón 11 de la temporada

Carlos Narváez despachó su jonrón 11 de la temporada

La Vinotinto de las alturas cayó ante Puerto Rico en la AmeriCup

La Vinotinto de las alturas cayó ante Puerto Rico en la AmeriCup

Barcelona remontó a Levante y sumó su segundo triunfo en LaLiga

Barcelona remontó a Levante y sumó su segundo triunfo en LaLiga

Máximo Acosta conectó su segundo imparable en Grandes Ligas por la vía del cuadrangular

Máximo Acosta conectó su segundo imparable en Grandes Ligas por la vía del cuadrangular

Robert Suárez alcanzó su salvado 34 de la temporada en triunfo de Padres

Robert Suárez alcanzó su salvado 34 de la temporada en triunfo de Padres

Los hermanos Menéndez no obtendrán libertad condicional y permanecerán en prisión

Los hermanos Menéndez no obtendrán libertad condicional y permanecerán en prisión

Tottenham doblegó al Manchester City en la segunda jornada de la Premier League

Tottenham doblegó al Manchester City en la segunda jornada de la Premier League

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Optimus Prime aterriza en el barrio San José: la obra que convierte desechos en orgullo zuliano

Optimus Prime aterriza en el barrio San José: la obra que convierte desechos en orgullo zuliano

Nintendo arrasa en ventas en Japón y el mundo

Nintendo arrasa en ventas en Japón y el mundo

Maduro:

Maduro: "Nadie tocará a Venezuela"

Águilas del Zulia anuncia renovación en su directiva para la próxima temporada de la LVBP

Águilas del Zulia anuncia renovación en su directiva para la próxima temporada de la LVBP

Policía de Caquetá se pronuncia respecto al atentado

Policía de Caquetá se pronuncia respecto al atentado

Noticias Relacionadas

Internacionales

Alerta en Universidad de Carolina del Sur por presencia de hombre armado

A través de la red social X, la universidad informó recientemente que “no hay evidencia de un tirador activo en este momento”
Ciencia

Meta y Google Cloud establecen acuerdo por $10.000 millones para reforzar capacidades en IA

Para 2025, la empresa que OpenAI se sumara como su cliente a pesar de que siempre dependió de Azure
Nacionales

Fedeagro: exportación de café genera ingresos por $ 30 millones anuales

Vicente Pérez, director del rubro en Fedeagro, indicó que solo se ha comercializado internacionalmente 110.000 quintales del grano. Esto, afirmó, corresponde al 10 % de la producción nacional
Deportes

Carlos Cañizales presente en la inauguración del Campeonato Nacional de Boxeo Junior

A su vez, el nacido en Caracas conversó con Noticia al Día y expresó su emoción por mostrar el título en tierras zulianas: "Me siento muy orgulloso de portar el campeonato aquí en el Zulia, me han tratado muy bien"

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025