Presuntamente ocho personas del Tren de Aragua fueron imputadas por tráfico sexual de mujeres venezolanas en EEUU

Los acusados ​​están acusados ​​de atraer a decenas de víctimas a Estados Unidos con la «promesa de una vida mejor» antes de cargar a las mujeres con deudas escandalosas que superaban con creces los costes de su viaje. Chantajeadas con las deudas, las mujeres fueron obligadas a tener relaciones sexuales con desconocidos para el beneficio de los acusados, dijo el fiscal federal en funciones para el distrito medio de Tennessee, Rob McGuire.

Se alega que la empresa ilegal de comercio sexual estuvo activa desde al menos julio de 2022 hasta marzo de 2024, según los fiscales.

Los ocho acusados ​​estaban bajo custodia federal el martes por la mañana, dijo McGuire.

Dos de los acusados ​​fueron acusados ​​de usar «sus vínculos» con la pandilla venezolana Tren de Aragua para intimidar a las mujeres, según la acusación. La acusación federal no especifica si esos dos acusados ​​eran miembros de la pandilla o utilizaron el espectro de la afiliación a Tren de Aragua como táctica de miedo, aunque el TBI identificó previamente a uno como miembro confirmado.

“Haremos todo lo que sea necesario para tratar de salvar las vidas de las víctimas a las que ayudamos”, dijo McGuire. Dijo que no podía comentar si alguna de las víctimas que estaban en los EE.UU. sin documentación legal podría enfrentar la deportación, pero dijo que “es un interés de nuestra oficina que cualquier sobreviviente del tráfico sexual tenga la capacidad de hacer que su agresor rinda cuentas ante la corte”.

La acusación formal de varias personas se hizo pública el martes, y los funcionarios de la oficina del fiscal, el FBI, la Oficina de Investigaciones de Tennessee, el Departamento de Policía Metropolitana de Nashville, la Administración de Control de Drogas y las Investigaciones de Seguridad Nacional se reunieron en el tribunal federal en el centro de Nashville para hacer el anuncio esa tarde.

Los acusados ​​son:

Yilibeth Del Carmen Rivero-De Caldera

Kleiver Daniel Mota Rivero

Yuribetzi Del Valle Gomez Machuca

Wilmarys Del Valle Manzano Soloranzo

Endrik Alexander Morales-Rivero

Ariannys Beatriz Gutierrez-Carrillo

Frankyanna Del Valle Romero-Rivero

Jesus Enrique Castillo Rodríguez

Según la Fiscalía de los Estados Unidos, la empresa era un asunto familiar. Del Carmen Rivero-De Caldera y Kleiver Daniel Mota Rivero eran madre e hijo, respectivamente, mientras que cinco de los otros acusados ​​eran la novia de Mota Rivero, sus hijos o sus cónyuges, según un expediente judicial.

Todos ellos están acusados ​​de conspiración para realizar transporte interestatal con fines de prostitución y conspiración para realizar viajes interestatales y al extranjero o transporte en ayuda de empresas de crimen organizado.

Gómez Machuca, Mota Rivero y Del Carmen Rivero-De Caldera también enfrentan un cargo separado de conspiración de tráfico sexual, que conlleva una pena máxima de cadena perpetua. Mota Rivero enfrenta un cargo de posesión de un arma de fuego por parte de una persona indocumentada. Todos los acusados ​​carecen de estatus migratorio legal.

Dos de los acusados ​​ya habían sido arrestados y encarcelados en el condado de Davidson por cargos en un tribunal estatal.

Tren de Aragua comenzó como una pandilla carcelaria en Venezuela, pero ha expandido su presencia en las Américas en los últimos años, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En julio de 2024, el Tesoro, bajo la administración de Biden, sancionó a Tren de Aragua como una organización criminal transnacional involucrada en «diversas actividades delictivas, como el tráfico y la trata de personas, la violencia de género, el lavado de dinero y el tráfico ilícito de drogas».

El anuncio de la Fiscalía de Estados Unidos se alinea con las prioridades de aplicación de la ley establecidas por la administración Trump: delitos violentos y cuestiones de inmigración.

Del Carmen Rivero-De Caldera, de 52 años, y Mota Rivero, de 35, habían sido acusados ​​​​cada uno en Nashville por múltiples cargos de trata para un acto sexual comercial.

Del Carmen Rivero-De Caldera enfrenta nueve cargos por el delito en el condado de Davidson, mientras que Mota Rivero enfrenta cuatro cargos de tráfico para un acto sexual comercial, así como dos cargos de agresión agravada con un arma mortal en dos casos separados en la corte del condado de Davidson. TBI dijo que confirmó que Mota Rivero era miembro de Tren de Aragua. Han permanecido en las cárceles de Nashville desde sus arrestos.

La fianza de Del Carmen Rivero-De Caldera se había fijado previamente en $480,000, y la de Mota Rivero en $375,000, pero no serán elegibles para la liberación bajo fianza ya que el sistema federal no utiliza fianza en efectivo. Del Carmen Rivero-De Caldera actualmente tiene una orden de detención de inmigración en su contra por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

