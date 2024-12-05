Lunes 22 de septiembre de 2025
Internacionales

Primer ministro de Francia renuncia a su cargo

El primer ministro de Francia, Michel Barnier, presentó este jueves 5-Dic al presidente del país, Emmanuel Macron, la dimisión de…

Por Ernestina García

Primer ministro de Francia renuncia a su cargo
Foto. Referencial RT
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El primer ministro de Francia, Michel Barnier, presentó este jueves 5-Dic al presidente del país, Emmanuel Macron, la dimisión de su Gobierno tras el histórico voto de censura por las disputas presupuestarias, que lo obligó a renunciar a su cargo junto con los miembros de su gabinete. El mandatario la ha aceptado, informan medios locales.

Lee también: Diosdado Cabello asegura que no hay niños detenidos en el país

Macron ha solicitado tanto a Barnier como a su Gobierno que permanezcan en funciones hasta que se nombre a un nuevo primer ministro, informa la agencia Reuters citando un comunicado emitido este jueves por el Palacio del Elíseo.

Está previsto que Macron pronuncie un discurso a la nación esta jornada a las 20:00 (hora local), informan medios locales.

El presidente galo puede nombrar a un nuevo primer ministro, designar a Barnier como líder de una administración interina o bien erigir un gobierno tecnocrático, con un grupo de expertos, hasta que se celebren nuevas elecciones, en julio de 2025.

La Asamblea Nacional aprobó el miércoles por 331 votos la moción de censura presentada por la izquierda, superando la necesaria mayoría de 289. Hasta ahora, la única vez que una moción de censura provocó la dimisión de un gobierno de la Quinta República francesa había sido en 1962.

Barnier, quien recibió su nombramiento en septiembre, se convierte así en el primer ministro de menor duración en todo ese lapso. En su discurso final antes de la votación, el también exnegociador de la Unión Europea para el Brexit declaró que para él "seguirá siendo un honor haber servido dignamente a Francia y a los franceses".

Macron, por su parte, se mantiene firme en su intención de completar el resto de su mandato, hasta 2027. Sin embargo, tendrá que designar a un nuevo primer ministro por segunda vez, después que las elecciones legislativas de julio desembocaran en profundas divisiones en el Parlamento.

Hasta julio próximo no podrán celebrarse nuevos comicios legislativos, lo que, sumado a la actual fragmentación del Parlamento, plantea un posible estancamiento en la conducción gubernamental. Aunque Francia no corre el riesgo de un cierre de Gobierno, al estilo estadounidense, se teme que la inestabilidad política podría repercutir en los mercados financieros y provocar la subida de los tipos de interés, potenciando aún más la colosal deuda nacional.

Noticia al Día/RT

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

La Patria Grande que nunca existió (por Luz Neira Parra)

La Patria Grande que nunca existió (por Luz Neira Parra)

José Gregorio Hernández, el intelectual que forjó un legado en la medicina casi muere de fiebre tifoidea antes de graduarse

José Gregorio Hernández, el intelectual que forjó un legado en la medicina casi muere de fiebre tifoidea antes de graduarse

Las balas malditas de unos narcos acabaron con el mundo de Ariana Sofía Lozada Ruíz

Las balas malditas de unos narcos acabaron con el mundo de Ariana Sofía Lozada Ruíz

Ender Echenique anotó su primer gol en el Cincinnati FC

Ender Echenique anotó su primer gol en el Cincinnati FC

Jorge Barrosa pegó su primer jonrón en Grandes Ligas

Jorge Barrosa pegó su primer jonrón en Grandes Ligas

Cerveceros de Milwaukee conquista su tercer título divisional consecutivo en la Liga Nacional

Cerveceros de Milwaukee conquista su tercer título divisional consecutivo en la Liga Nacional

El exLocomia Luis Font, resurge en México tras un período de indigencia y drogadicción en Madrid

El exLocomia Luis Font, resurge en México tras un período de indigencia y drogadicción en Madrid

"Quemar niños vivos nunca puede justificarse": Dua Lipa critica el genocidio israelí en Gaza

La sorprendente confesión de Charlie Sheen:

La sorprendente confesión de Charlie Sheen: "Un cartel mexicano se negó a seguir vendiéndome tanta cocaína"

Eran trabajadores del aseo urbano las víctimas del trágico accidente vía al aeropuerto de Maracaibo

Eran trabajadores del aseo urbano las víctimas del trágico accidente vía al aeropuerto de Maracaibo

El príncipe Harry aumenta su presencia en el Reino Unido bajo las normas del Rey Carlos III

El príncipe Harry aumenta su presencia en el Reino Unido bajo las normas del Rey Carlos III

Red Bull hizo oficial salida de Christian Horner

Red Bull hizo oficial salida de Christian Horner

Xabi Alonso respalda a Vinícius y destaca el compromiso colectivo del Real Madrid

Xabi Alonso respalda a Vinícius y destaca el compromiso colectivo del Real Madrid

Polisur sella su pase a la gran final del Torneo de Corpoelec

Polisur sella su pase a la gran final del Torneo de Corpoelec

Todo listo para la gala del Balón de Oro 2025

Todo listo para la gala del Balón de Oro 2025

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Pensionados reciben pago mensual y Bono de Guerra Económica este lunes

Pensionados reciben pago mensual y Bono de Guerra Económica este lunes

Eran trabajadores del aseo urbano las víctimas del trágico accidente vía al aeropuerto de Maracaibo

Eran trabajadores del aseo urbano las víctimas del trágico accidente vía al aeropuerto de Maracaibo

Dos muertos y varios heridos tras fuerte accidente de tránsito vía al aeropuerto de Maracaibo

Dos muertos y varios heridos tras fuerte accidente de tránsito vía al aeropuerto de Maracaibo

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y posibilidad de lluvias débiles este lunes

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y posibilidad de lluvias débiles este lunes

Hidrolago activa servicio de agua en sectores del municipio San Francisco este lunes

Hidrolago activa servicio de agua en sectores del municipio San Francisco este lunes

Noticias Relacionadas

Política

Autoridades municipales de San Francisco participan en la Consulta Pública de Ley que procura regular el uso de motos en el Zulia

El alcalde bolivariano del municipio San Francisco, Héctor Soto, resaltó que algunos detalles de este proyecto de ley lo vienen discutiendo desde hace un tiempo por lo que "es necesario diseñar un plan en conjunto, una ruta que permita construir un nuevo modelo de sociedad que debe estar anclado a la corresponsabilidad", aseveró.
Internacionales

Putin: Rusia es capaz de responder a cualquier amenaza

Durante una reunión con miembros del Consejo de Seguridad de Rusia, el mandatario abordó la necesidad de salvaguardar los intereses nacionales ante el deterioro de la estabilidad estratégica mundial
Al Dia

Defensas aéreas de Ucrania derribaron 132 drones en ataque nocturno ruso con tres muertos

En un parte publicado en su canal de Telegram, la Fuerza Aérea ucraniana dio cuenta de que Rusia lanzó contra Ucrania 141 drones de ataque, unos 80 de ellos modelos Shahed, de tecnología iraní, y de tipo Gerbera, entre otros.
Internacionales

Israel anuncia respuesta diplomática tras reconocimiento de Palestina por países del G7

Israel también tendrá que «luchar en la ONU y en todos los demás escenarios» contra la «falsa propaganda» y los llamados al reconocimiento de un Estado palestino, que, según dijo, «constituirían una recompensa absurda por el terrorismo

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025