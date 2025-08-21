Primer mitin de Uribe tras quedar en libertad: “Vamos a ganar tranquilamente”

El expresidente colombiano Álvaro Uribe afirmó este miércoles, en su primera aparición pública tras quedar en libertad, que la oposición ganará «tranquilamente» las elecciones de 2026 para «rescatar» la libertad y la democracia en el país.

«Nosotros vamos a ganar tranquilamente», dijo Uribe en la localidad de Sabaneta, cercana a Medellín, donde reunió a sus seguidores poco después de recibir la boleta de libertad, mientras la Justicia revisa en segunda instancia su condena a 12 años de prisión domiciliaria por un caso de sobornos.

Ante los gritos de «Fuera, Petro» coreados por algunos de los presentes contra el presidente colombiano, Uribe, líder del Centro Democrático, les pidió mantener la calma y cambiar esa consigna por la de «Adentro democracia».

Uribe, de 73 años y primer expresidente colombiano en ser condenado penalmente, llegó a Sabaneta escoltado por un anillo de policías que lo protegían de una multitud que agitaba banderas tricolores y levantaba teléfonos para registrar el momento.

En su discurso, que se extendió por una hora y media, sostuvo que Colombia ha perdido la tranquilidad, a la que definió como la «más importante expresión de libertad», debido a la «presencia dominante del narcotráfico», e instó a sus simpatizantes a «recuperarla».

«Rescatar la libertad de los colombianos no es de derecha ni de izquierda ni de centro, es la recuperación de un principio democrático (…) Queremos participar en esta batalla de la coalición democrática», dijo Uribe, reiterando que dedicará «cualquier minuto» de su libertad «a luchar por la libertad de los colombianos».

Uribe también arremetió contra el gobierno del presidente izquierdista Gustavo Petro, al que acusó de «amenazar al sector privado», y reconoció que «el problema del país es grave» y que «esta es una lucha muy difícil», pero aseguró que el Centro Democrático, partido del que es fundador y líder, está «construyendo una solución para todos los colombianos».

Noticia al Día / EFE