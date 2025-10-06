Primera superluna del año será visible esta noche en Sudamérica

La primera superluna del año iluminará el firmamento en la noche de este lunes, o en la madrugada del martes, según la ubicación del observador.

El fenómeno podrá apreciarse a simple vista con el cielo despejado a partir de las 03:48 GMT, según la Nasa. En ciudades de Sudamérica como Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires y Bogotá, será visible entre las 22:48 del lunes y las 00:48 del martes, dependiendo de la zona horaria.

Una superluna ocurre cuando la fase de luna llena coincide con el perigeo —el punto de mayor aproximación a la Tierra en su órbita elíptica—, lo que hace que parezca un 14 % más grande y un 30 % más brillante.

En esta ocasión, la luna pasará a unos 361.459 kilómetros de la Tierra. La superluna más cercana de 2025 está prevista para noviembre. Este fenómeno ocurre solamente tres o cuatro veces al año, y las próximas superlunas tendrán lugar el 5 de noviembre y el 4 de diciembre.

El calendario astronómico continuará en 2026 con dos eclipses lunares: uno total en marzo, que será visible en gran parte de América del Norte, Asia y Australia, y otro parcial en agosto, que podrá observarse en América, África y Europa.

Noticia al Día / RT