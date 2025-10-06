Lunes 06 de octubre de 2025
Al Dia

Primera superluna del año será visible esta noche en Sudamérica

En ciudades de Sudamérica como Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires y Bogotá, será visible entre las 22:48 del lunes y las 00:48 del martes, dependiendo de la zona horaria

Por Andrea Guerrero

Primera superluna del año será visible esta noche en Sudamérica
Foto: Agencia
La primera superluna del año iluminará el firmamento en la noche de este lunes, o en la madrugada del martes, según la ubicación del observador.

El fenómeno podrá apreciarse a simple vista con el cielo despejado a partir de las 03:48 GMT, según la Nasa. En ciudades de Sudamérica como Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires y Bogotá, será visible entre las 22:48 del lunes y las 00:48 del martes, dependiendo de la zona horaria.

Una superluna ocurre cuando la fase de luna llena coincide con el perigeo —el punto de mayor aproximación a la Tierra en su órbita elíptica—, lo que hace que parezca un 14 % más grande y un 30 % más brillante.

En esta ocasión, la luna pasará a unos 361.459 kilómetros de la Tierra. La superluna más cercana de 2025 está prevista para noviembre. Este fenómeno ocurre solamente tres o cuatro veces al año, y las próximas superlunas tendrán lugar el 5 de noviembre y el 4 de diciembre.

El calendario astronómico continuará en 2026 con dos eclipses lunares: uno total en marzo, que será visible en gran parte de América del Norte, Asia y Australia, y otro parcial en agosto, que podrá observarse en América, África y Europa.

Noticia al Día / RT

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Noticias Relacionadas

Internacionales

Dimitió el primer ministro de Francia

Sébastien Lecornu, presentó inesperadamente su renuncia al cargo después de 27 días de su nombramiento.
Sucesos

Detenido microtraficante con 52 envoltorios de droga en la región Sur del Lago

Militares adscritos al Destacamento 115 (D-115) del Comando de Zona de la GNB N° 11 (CZGNB-11) mediante fuerte trabajo de campo e inteligencia lograron la aprehensión de un ciudadano quién operaba y distribuía en el sector Sorocaima en la referida jurisdicción.

Internacionales

Incidente con agentes federales en Chicago deja a un hombre herido y genera tensión en la zona

Posteriormente, otros dos funcionarios intervinieron y el hombre fue derribado al suelo. En el audio se escucha a una mujer que presenciaba el hecho gritar que el individuo “no está haciendo nada”
Salud

Ejercicios inteligentes a los 60: Claves para una vida activa y longeva

En un mundo donde cumplir 60 años ya no implica renunciar a la actividad física


