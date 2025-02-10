Viernes 22 de agosto de 2025
Al Dia

Primeros resultados alejan a Noboa de la posibilidad de ser reelegido en primera vuelta

Con el 9 % de sufragios escrutados, Noboa obtiene un 47,21 % de los votos válidos, frente al 40,88 % de la candidata presidencial del correísmo, Luisa González (Revolución Ciudadana), a quien el actual mandatario ya derrotó en la segunda vuelta de las elecciones extraordinarias de 2023.

Por Andrea Guerrero

Foto: Cortesía
Los primeros resultados del conteo oficial de las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Ecuador alejan las posibilidades de que el actual mandatario, Daniel Noboa, logre la reelección en primera vuelta, a pesar de la diferencia alcanzada con respecto a la candidata del correísno, Luisa González.

Con el 9 % de sufragios escrutados, Noboa obtiene un 47,21 % de los votos válidos, frente al 40,88 % de la candidata presidencial del correísmo, Luisa González (Revolución Ciudadana), a quien el actual mandatario ya derrotó en la segunda vuelta de las elecciones extraordinarias de 2023.

Un sondeo a boca de urna dado a conocer tras el cierre de los colegios electorales daba un 50,12 % de votos válidos para Noboa y 42,21 % para González, con una muestra de más de 28.000 casos a nivel nacional, y un margen de error del 2,98 %.

Para ganar en primera vuelta se necesita obtener la mitad más uno de los votos válidos, o bien lograr al menos el 40 % y una ventaja de mínimo diez puntos porcentuales sobre el segundo candidato.

De no ser así, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes más votados el próximo domingo 13 de abril, que previsiblemente serán Daniel Noboa y Luisa González, los mismos que se enfrentaron en segunda vuelta de 2023, en unos comicios adelantados por la dimisión del entonces presidente, Guillermo Lasso.

En tercer lugar del escrutinio figura el candidato del movimiento indígena Leonidas Iza (Pachakutik), con 5,26 %, seguido de la activista ambiental Andrea González Náder (Sociedad Patriótica), con 2,92 %. Los doce candidatos presidenciales restantes no alcanzan ni el 1 %.

Más de 13,7 millones de ecuatorianos estaban convocados este domingo a las urnas para elegir a sus autoridades naciones para el periodo 2025-2029, entre ellos a quienes ostentarán la Presidencia y Vicepresidencia, a los 151 integrantes de la Asamblea Nacional (Parlamento) y a cinco representantes para el Parlamento Andino.

Las elecciones en Ecuador transcurrieron con normalidad y una participación superior al 83 %, si bien algunos candidatos como González vertieron acusaciones contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) por presuntamente haber favorecido a Noboa por permitirle hacer campaña sin apartarse plenamente del cargo de presidente, como indica la normativa nacional. 

Noticia al Día / EFE

Noticias Relacionadas

Nacionales

Venezuela condena atentado terrorista en Cali, Colombia

Rafirman el rechazo categórico del Estado venezolano a cualquier forma de violencia, en especial a los actos que comprometen la paz y la seguridad de los pueblos
Ciencia

La luna negra: Qué es y cuándo sucederá este inusual fenómeno astronómico

Las lunas negras ocurren solo una vez cada 33 meses,

Nacionales

Llegó otro vuelo de repatriación con 313 migrantes venezolanos desde México

Este jueves 21 de agosto, las autoridades recibieron un segundo vuelo de repatriación en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de…
Zulia

Autoridades investigan presunta intoxicación alimentaria que afectó a niños y adultos en municipio San Francisco

las instrucciones del gobernador Luis Caldera, se abocaron a abordar la situación brindando atención integral y oportuna a los pacientes en varios centros hospitalarios, como el Hospital Dr. Noriega Trigo, en el Hospital General del Sur Dr. Pedro Iturbe

