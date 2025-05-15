Miércoles 20 de agosto de 2025
Procurador de Argentina pide duplicar la condena de Cristina Fernández a 12 años

Casal respaldó la apelación del fiscal general de Casación, Mario Villar, quien había solicitado al máximo tribunal que se agregue ese cargo, descartado previamente por los tribunales inferiores al considerar que las irregularidades en 51 obras públicas constituían un único hecho

Por Andrea Guerrero

Foto: Agencia
El procurador general interino de Argentina, Eduardo Casal, pidió este jueves a la Corte Suprema de Justicia que sume la figura de asociación ilícita a la condena contra la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), lo que podría elevar la pena de 6 a 12 años de prisión en la causa por corrupción en la concesión de obras públicas durante su mandato.

Casal respaldó la apelación del fiscal general de Casación, Mario Villar, quien había solicitado al máximo tribunal que se agregue ese cargo, descartado previamente por los tribunales inferiores al considerar que las irregularidades en 51 obras públicas constituían un único hecho.

“El fiscal general explicó, con toda razón, que no hay, en cambio, ninguna justificación para acudir a ese artificio cuando de lo que se trata aquí es de la adjudicación fraudulenta de cincuenta y un contratos de obra pública dentro de un esquema comprobado de corrupción”, indicó Casal en su dictamen, al que tuvo acceso EFE.

“Efectivamente, que la organización haya concretado un solo plan no es incompatible con la figura de la asociación ilícita, cuya configuración no depende de ejecución alguna”, añadió el procurador interino.

La Corte podrá tomarse hasta un año para resolver si deja firme la condena contra Fernández o si acoge el planteo de Casal y le encarga a la Cámara de Casación un nuevo fallo, que podría duplicar la pena y ratificar la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El dictamen del procurador fue emitido un mes después de que el Tribunal Supremo le solicitara su opinión sobre el recurso del fiscal Villar y apenas diez días posteriores de que la expresidenta recusara a uno de los jueces de la Corte, Ricardo Lorenzetti, por supuesta falta de "imparcialidad, independencia e integridad”.

Aunque la Corte no tiene plazos para pronunciarse, primero deberá resolver el pedido de recusación. En caso de que la condena quede firme, Fernández —de 72 años— podría cumplir la pena en su domicilio, conforme a los beneficios previstos por la ley penal argentina para personas mayores.

La defensa de la ex jefe de Estado ya había adelantado que, de confirmarse la condena, recurrirán a organismos internacionales.

Noticia al Día / EFE

Sucesos

Detenido el femicida de Nuvia Perozo, asesinada en la piscina de una lujosa finca en Valencia

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), lograron esclarecer en tiempo record el femicidio de Nuvia Indira Perozo Milanes, de 44 años de edad, asesinada el pasado fin de semana por su pareja sentimental cuando se encontraban en una finca ubicada en la urbanización El Safari, municipio Libertador, Valencia, estado Carabobo.

Internacionales

Álvaro Uribe recibe la boleta de libertad y convoca de inmediato a un primer acto público

"Acabo de recibir la boleta de libertad. A las 5 pm en las calles de Sabaneta. Después misa en María Auxiliadora. Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a luchar por la libertad de Colombia", escribió Uribe, que fue presidente de Colombia entre 2002 y 2010, en su cuenta de X.
Internacionales

Israel comienza la invasión de la ciudad de Gaza

"Nuestras fuerzas ya controlan las afueras de la ciudad", confirmó el portavoz del Ejército israelí, el general Effie Defrin
Internacionales

Arquidiócesis de Miami denunció la detención de un sacerdote venezolano al regresar a EEUU

El organismo religioso no dio más detalles sobre el arresto migratorio del sacerdote

