Publican imágenes del interior de la cárcel de máxima seguridad de Bukele en El Salvador

"Imágenes del interior de la cárcel de máxima seguridad de El Salvador, Cecot, han sido publicadas, según reseña el diario Mundo de España.

Este centro, inaugurado a inicios de 2022, tiene una capacidad para 40,000 reclusos y ocupa 166 hectáreas. Está protegido por un muro de 11 metros de altura y 2.1 kilómetros de extensión, coronado con alambradas electrificadas.

El vídeo fue grabado durante una visita del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, junto a representantes del gobierno estadounidense. Se reporta que el recinto cuenta con dispositivos bloqueadores para las comunicaciones con el exterior y entre los reos. Los reclusos duermen en literas de acero sin colchón ni almohadas.

El medio español El País también publicó imágenes del lugar, que se ha vuelto conocido en los últimos años tras el traslado de detenidos originarios de Venezuela.

Noticia al Día/Mundo es/El pais