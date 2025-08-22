Publican la foto de uno de los presuntos responsables del atentado en Cali

El presidente colombiano, Gustavo Petro, difundió la fotografía de uno de los presuntos responsables del atentado terrorista perpetrado en las inmediaciones de una base de la Fuerza Aeroespacial en la ciudad de Cali, que dejó seis muertos y cerca de 60 heridos.

"Este es uno de los presuntos responsables del atentado en Cali con camión/bomba, capturado por la comunidad en el lugar de los hechos", reza parte del mensaje publicado por el mandatario.

En su decir, se trata de alias ‘Sebastián’ y "pertenece a las estructuras del EMC [Estado Mayor Central], dirigidas por alias ‘Marlon’, subordinado a la ‘Junta del Narcotráfico’.

Petro condenó enérgicamente lo sucedido y adelantó que se trata de una acción de estas organizaciones delictivas en respuesta a las medias que ha tomado su Gobierno para recuperar el control de la región. Tras esto, se trasladó a Cali en compañía del ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez y del alto mando militar para presidir un Consejo de Seguridad junto a las autoridades locales.

Noticia al Día / RT