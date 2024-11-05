Publican primeros sondeos que dan indicios sobre el voto en Estados Unidos

La mayoría del electorado cree que las cosas no van bien en Estados Unidos y teme por la democracia y la economía.

Así lo reflejaron dos encuestas tras la votación (exit polls) realizadas por CNN y NBC News publicadas hoy a las 6 de la tarde tras encuestar personas a la salida de los centros de votación en distintas partes del país durante la jornada electoral de este martes.

Según CNN, aproximadamente tres cuartas partes del electorado tiene una visión negativa de cómo van las cosas hoy en Estados Unidos. Sin embargo, la mayoría cree que lo mejor está por venir.

En tanto, casi tres cuartas partes de los votantes cree que la democracia estadounidense está bajo amenaza, según datos de la encuesta de salida nacional de Edison Research publicada por Reuters.

Noticia al Dia / La Nación