PUD pide a EEUU revisar política migratoria a venezolanos tras suspensión del TPS

Tras la suspensión del Estatus de Protección Temporal (TPS), la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), pidió a Estados Unidos revisar la política migratoria y solicitó garantizar alternativas que permitan la permanencia legal de cientos de venezolanos en el país.

"Desde la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela reiteramos la solicitud de que el Gobierno de los Estados Unidos revise, en tiempo perentorio, su política migratoria en favor de los venezolanos y garantice alternativas que permitan la permanencia legal de la inmensa mayoría de nuestros compatriotas: hombres y mujeres honestos y trabajadores, que han hecho de ese país su nuevo hogar y que hoy contribuyen, con su esfuerzo y formación, al desarrollo de esa nación", escribió la organización en su cuenta de X.

Con ocasión de la reciente decisión dictada por la Corte Suprema de Estados Unidos, mediante la cual se suspende, por vía de emergencia, la validez del TPS que brinda estatus migratorio legal a más de 300 mil connacionales que, como consecuencia de la compleja crisis humanitaria… — Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) October 4, 2025

Cabe recordar que este viernes el Tribunal Supremo de Estados Unidos, falló a favor de la solicitud de Donald Trump y permitió revocar el TPS a unos 300 mil migrantes venezolanos.

