Rusia no amenaza a nadie, sino que "desarrolla su potencial nuclear tal como anunció", declaró el presidente ruso, Vladímir Putin, este martes.

"Rusia, al igual que todas las demás potencias nucleares, está desarrollando su potencial nuclear y su potencial estratégico. Todo lo que estamos hablando ahora es un trabajo anunciado desde hace mucho tiempo. Todos nuestros planes para crear sistemas de armamento prometedores, desarrollar el complejo industrial de defensa y dotar al ejército y a la flota de Rusia de tecnología y armamento modernos se están llevando a cabo", destacó el mandatario ruso, en el marco de una ceremonia de entrega de premios a los creadores del misil de crucero de alcance ilimitado de propulsión nuclear Burevéstnik y del sumergible no tripulado Poseidón.

El desarrollo del misil de crucero de alcance ilimitado de propulsión nuclear Burevéstnik y el sumergible no tripulado Poseidón "tiene un significado histórico" que se extenderá "a todo el siglo XXI", valoró el presidente ruso.

El líder ruso destacó que el alcance del Burevéstnik ha superado los de todos los misiles conocidos. A su vez, los principios del funcionamiento del Poseidón servirán para el desarrollo de nuevos sistemas no tripulados, adelantó Putin. Sus velocidades son varias veces mayores que las que alcanzan todos los buques de superficie modernos.

"Sin duda, los creadores del Poseidón tuvieron que resolver tareas específicas relacionadas con el control del complejo submarino, me refiero a los materiales, nodos y componentes avanzados necesarios precisamente para este producto, que garantizaron una alta velocidad y una gran profundidad de inmersión de hasta mil metros. En cuanto a la velocidad, supera con creces la de todos los buques de superficie modernos", afirmó.

Además, el presidente reveló que se avistó un buque de la OTAN durante las pruebas del Burevéstnik. Según él, estaba realizando labores de reconocimiento en la zona de pruebas.

Los misiles Oréshnik

Asimismo, el mandatario anunció que Rusia ha iniciado la producción en serie de los misiles Oréshnik. Oréshnik es un novedoso misil balístico ruso de alcance intermedio y capaz de impactar contra sus objetivos a una velocidad hipersónica de Mach 10, lo que equivale a casi tres kilómetros por segundo.

La potencia de un ataque masivo con el Oréshnik puede ser equivalente a la de un ataque nuclear: todo lo que se encuentra en el epicentro de la explosión se divide en fracciones y se convierte en polvo. Tal y como había declarado anteriormente el presidente ruso, "no hay ninguna posibilidad de derribar estos misiles", cuyo alcance llega hasta 5.500 km.

El primer uso en condiciones de combate de esta novedosa arma tuvo lugar el 21 de noviembre de 2024, cuando "una bola de fuego cruzó el cielo" y destruyó con una "explosión precisa, profunda y aparentemente silenciosa" la planta ucraniana de Yuzhmash: uno de los mayores complejos industriales conocidos desde la época de la Unión Soviética, que ahora producía tecnología de misiles y otras armas para el régimen de Kiev en la ciudad de Dnepropetrovsk.

Noticia al Día / RT