Putin: "Rusia o será independiente y soberana, o simplemente no existirá"

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó este domingo que Moscú realizó múltiples intentos para normalizar el diálogo con Occidente y evitar que las relaciones se deterioraran hasta el punto actual.

En este sentido, el mandatario mencionó su emblemático discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich en 2007, donde advirtió que la expansión de la OTAN constituía una amenaza para su país y violaba las promesas de la propia alianza.

"Mientras volábamos a Múnich, revisé el borrador preliminar que mis colegas me habían preparado, lo aparté y lo reescribí todo por completo. No porque quisiéramos confrontación ni polémica, no, pero Rusia es un país que no puede existir de otra manera, y consideré correcto y oportuno formular nuestras preocupaciones", explicó Putin al periodista Pável Zarubin.

El presidente enfatizó que sus declaraciones no tenían un carácter provocativo, sino un llamado a ser escuchados y garantizar la seguridad nacional. Además, destacó que varios países compartían las mismas preocupaciones.

"Repito, no decía esto para discutir con nadie ni para contraponer de alguna manera a Rusia, sino que simplemente no podemos vivir de otra manera, Rusia será independiente y soberana, o simplemente no existirá", explicó.

Cómo valora el presidente su discurso

Putin recordó cómo, desde los años 90, los líderes occidentales prometieron no expandir la OTAN hacia el este, pero continuamente incumplieron sus promesas, negando después la inexistencia de dicho acuerdo. "Y en otras, en muchas otras cuestiones, ocurría lo mismo", dijo, señalando que por eso le "pareció que había llegado el momento" de decirles que las relaciones entre los países tenían que coger un rumbo más amistoso y respetuoso, "teniendo en cuenta los intereses de todos los participantes en la comunicación internacional".

El presidente indicó que no sabe "qué tan efectivo" fue su discurso, pero teniendo en cuenta que "se recuerda a menudo", sugiere que al menos fue oportuno. Sin embargo, destacó que "lamentablemente" sus intenciones de entablar un diálogo constructivo "no fueron escuchadas".

Noticia al Día / RT