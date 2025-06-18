Lunes 22 de septiembre de 2025
Al Dia

¿Qué requisitos deben cumplir los venezolanos para permanecer en Estados Unidos?

Más de 500 mil venezolanos quedaron desamparados con el fin del TPS

Por María Briceño

¿Qué requisitos deben cumplir los venezolanos para permanecer en Estados Unidos?
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de permitir al Gobierno de Donald Trump cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos genera incertidumbre entre decenas de miles de inmigrantes que hasta ahora residían legalmente en el país bajo ese amparo.

El fallo, emitido el 19 de mayo de 2025, modifica las condiciones establecidas durante la administración anterior y representa un cambio drástico en la política migratoria hacia los ciudadanos de Venezuela.

El TPS, vigente para venezolanos desde 2021, permitía residir y trabajar legalmente en Estados Unidos a quienes huían de la situación interna de su país. Fue ampliado en 2023 para incluir a nuevos solicitantes, pero la última resolución judicial deja fuera a ese segundo grupo. La administración Trump considera que las condiciones que motivaron la protección han cambiado, mientras que organizaciones civiles advierten sobre el riesgo de deportaciones masivas.

En este nuevo contexto, personas beneficiadas por el programa se ven obligadas a evaluar opciones legales que les permitan evitar ser expulsadas del país. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), así como abogados especializados en migración, coinciden en que existen mecanismos disponibles, aunque su viabilidad depende del historial migratorio de cada persona. A continuación, se detallan las principales alternativas existentes con base en fuentes oficiales.

¿Qué alternativas tienen los venezolanos tras el fin del TPS?

La cancelación del Estatus de Protección Temporal afecta principalmente a los ciudadanos venezolanos que se inscribieron bajo la extensión emitida en septiembre de 2023. Estos individuos ya no estarán protegidos frente a procedimientos de remoción ni podrán renovar su permiso de trabajo, según lo establece el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) en su sitio web oficial.

Sin embargo, los venezolanos que recibieron el TPS bajo la designación de marzo de 2021 conservarán sus beneficios hasta el 10 de septiembre de 2025, de acuerdo con la misma fuente. La diferencia en el estatus legal entre ambos grupos responde a los tiempos de registro y a las condiciones especificadas en la renovación del programa por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

¿Cómo solicitar asilo en Estados Unidos si termina el TPS?

Una de las opciones disponibles para quienes ya no están protegidos por el TPS es presentar una solicitud de asilo. Esta medida puede aplicarse si la persona teme regresar a su país de origen debido a persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, grupo social u opiniones políticas.

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), existen dos formas de solicitar asilo: el asilo afirmativo, cuando el inmigrante no está en proceso de deportación, y el asilo defensivo, que se presenta durante una audiencia ante un juez de inmigración tras iniciarse el proceso de remoción.

La solicitud de asilo requiere evidencia documentada, entrevistas ante las autoridades migratorias y un proceso administrativo que puede durar varios meses o años. USCIS detalla que, si se presenta la solicitud en el plazo de un año tras el ingreso al país, el caso será considerado de forma regular.

¿Es posible ajustar el estatus migratorio por matrimonio?

Otra opción legal que puede explorarse es el ajuste de estatus a través del matrimonio con un ciudadano estadounidense o residente permanente legal. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), las personas que ingresaron legalmente al país y contraen matrimonio con un ciudadano pueden presentar su solicitud sin salir de Estados Unidos.

En cambio, si el ingreso fue sin autorización, la persona generalmente debe solicitar un perdón migratorio y salir del país para completar el trámite consular. Este procedimiento incluye requisitos adicionales como demostrar la existencia de una relación genuina y presentar documentación financiera, según lo estipula USCIS.

El ajuste de estatus no es automático y depende de múltiples factores, incluyendo antecedentes penales, historial migratorio y cumplimiento de los requisitos legales de elegibilidad.

¿Qué otras opciones legales existen si se pierde el TPS?

Además del asilo, ajuste de estatus o visa U, existen otras alternativas menos frecuentes. Entre ellas se encuentra la visa T, que está diseñada para víctimas de trata de personas. Esta categoría protege a individuos que fueron transportados o explotados en Estados Unidos contra su voluntad, y requiere la colaboración con las autoridades y evidencia de que la persona sería objeto de represalias si regresa a su país.

También existe la posibilidad de acceder a una cancelación de deportación ante un juez de inmigración. Este recurso aplica solo a personas que hayan estado al menos 10 años en EE.UU., posean buena conducta moral y cuya salida represente un daño excepcional para un familiar directo que sea ciudadano o residente legal. Esta opción solo se tramita durante procesos de deportación en curso, según detalla la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR).

En situaciones excepcionales, ciertos familiares inmediatos de militares estadounidenses pueden calificar para un permiso especial llamado Parole in Place, que les permite permanecer legalmente en EE.UU. sin salir del país.

¿Dónde pueden recibir asistencia legal los afectados por el fin del TPS?
Diversas organizaciones sin fines de lucro brindan asesoría legal gratuita o a bajo costo para inmigrantes que enfrentan situaciones de riesgo migratorio. Entre ellas se encuentran Catholic Legal Immigration Network (CLINIC), American Immigration Lawyers Association (AILA), Immigrant Defenders Law Center y Legal Aid.

El portal oficial del USCIS también proporciona una lista de proveedores de servicios legales acreditados por el Departamento de Justicia. La Alianza Nacional TPS ha recomendado consultar con abogados certificados para evaluar cada caso de forma individual, especialmente ante cambios recientes en las políticas migratorias federales.

Lee también: migrantes-venezolanos-eeuu-1-696×392-1

Noticia al Día/Información de Infobae

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Luis Enrique se quedó con el Premio Johan Cruyff al Mejor Entrenador del Año

Luis Enrique se quedó con el Premio Johan Cruyff al Mejor Entrenador del Año

Se hace viral la viuda de Vicente Fernández por los besos con un señor que es su hermano Jaime

Se hace viral la viuda de Vicente Fernández por los besos con un señor que es su hermano Jaime

Habilitan mil camiones para comercio entre Colombia y Venezuela

Habilitan mil camiones para comercio entre Colombia y Venezuela

La reina del fútbol: Aitana Bonmatí conquistó el Balón de Oro por tercer año consecutivo

La reina del fútbol: Aitana Bonmatí conquistó el Balón de Oro por tercer año consecutivo

La magíster Elizabeth Valero presentó su libro

La magíster Elizabeth Valero presentó su libro "Oratoria: El Poder de la Palabra"

Fueron hallados muertos en México los artistas colombianos B-King y Regio Clown

Fueron hallados muertos en México los artistas colombianos B-King y Regio Clown

Te reciba el cielo en el que creíste, Evida Teresa Lubo…

Te reciba el cielo en el que creíste, Evida Teresa Lubo…

Balón de Oro: PSG fue elegido Mejor Equipo del Año

Balón de Oro: PSG fue elegido Mejor Equipo del Año

John Curtis y la invención del primer chicle comercial en Estados Unidos en 1848

John Curtis y la invención del primer chicle comercial en Estados Unidos en 1848

PSG cayó por la mínima ante el Marsella en el clásico francés

PSG cayó por la mínima ante el Marsella en el clásico francés

Francia reconoce al Estado palestino

Francia reconoce al Estado palestino

En Lara: A martillazos asesinó a su pareja y luego la colgó para simular un suicidio

En Lara: A martillazos asesinó a su pareja y luego la colgó para simular un suicidio

La misteriosa desaparición del cantante colombiano B-King abre una búsqueda internacional

La misteriosa desaparición del cantante colombiano B-King abre una búsqueda internacional

Capturan a hombre con un manuscrito extorsivo en La Cañada de Urdaneta

Capturan a hombre con un manuscrito extorsivo en La Cañada de Urdaneta

Lamine Yamal ganó el Trofeo Kopa por segundo año consecutivo

Lamine Yamal ganó el Trofeo Kopa por segundo año consecutivo

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Pensionados reciben pago mensual y Bono de Guerra Económica este lunes

Pensionados reciben pago mensual y Bono de Guerra Económica este lunes

Eran trabajadores del aseo urbano las víctimas del trágico accidente vía al aeropuerto de Maracaibo

Eran trabajadores del aseo urbano las víctimas del trágico accidente vía al aeropuerto de Maracaibo

Dos muertos y varios heridos tras fuerte accidente de tránsito vía al aeropuerto de Maracaibo

Dos muertos y varios heridos tras fuerte accidente de tránsito vía al aeropuerto de Maracaibo

En Lara: A martillazos asesinó a su pareja y luego la colgó para simular un suicidio

En Lara: A martillazos asesinó a su pareja y luego la colgó para simular un suicidio

Hidrolago activa servicio de agua en sectores del municipio San Francisco este lunes

Hidrolago activa servicio de agua en sectores del municipio San Francisco este lunes

Noticias Relacionadas

Nacionales

Presidente Maduro inaugura Hotel Gran Cacique Maiquetía

La nueva edificación ubicada en el estado La Guaira, es una arquitectura de 5 estrellas que potenciará el motor turismo de Venezuela
Educación

LUZ avanza en el rescate de la antigua sede rectoral

Con este trabajo el Vicerrectorado Administrativo y los gremios ratifican su compromiso con la recuperación de la infraestructura universitaria y la preservación de su valor histórico
Al Dia

Conecta cuerpo y mente: La experiencia de Yoga que transforma tu entrenamiento en Synergy

Noticia al Día tuvo el gusto de conversar con la profesora Ramala Devi, quien dio detalles de esta clase
Sucesos

Asesinan a pareja venezolana por "cobro vacunas" en Perú

Una venezolana y su pareja, identificada como Elton David Gómez Sánchez, fueron asesinados de 19 disparos en la villa de…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025