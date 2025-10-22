Reabrió al público con restricciones el museo del Louvre

El Museo del Louvre reabrió este miércoles por la mañana al público por primera vez desde el robo del domingo 19 de octubre.

Las puertas del museo abrieron a las 9:00 am (hora local), como es habitual, en un momento en que cientos de personas estaban ya haciendo cola en el acceso de la pirámide.

El Louvre había puntualizado el 21 de octubre que esa apertura no sería completa, ya que la Galería de Apolo en la que se produjo el robo permanecerá cerrada «un cierto tiempo».

El público no había podido recorrer sus salas desde el 19 de octubre, cuando fue evacuado poco después de las 9:30 am, cuando se produjo el robo.

Aunque el 20 de octubre todo estaba preparado para recibir visitantes, en el último momento los responsables decidieron mantenerlo cerrado y el martes es el día de cierre semanal.

A partir de hoy, los visitantes pueden ver de nuevo sus colecciones, aunque no en la Galería de Apolo.

El robo en el Louvre

Los cuatro ladrones que formaban parte del comando llegaron al flanco sur del museo y, con una camioneta equipada con un montacargas de los utilizados para las mudanzas que habían robado dos de ellos subieron hasta un balcón del primer, abrieron con una radial un boquete en el cristal de una puerta y luego fracturaron dos vitrinas en las que había joyas.

Se llevaron nueve, pero una de ellas, la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, la perdieron en su huida y resultó dañada.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, mostró su "plena" confianza en la capacidad del «más de un centenar» de investigadores que trabajan en este momento para «encontrar a los autores» del robo del domingo en el Louvre.

En una entrevista a Europe 1 y CNEWS, el exjefe de policía de París precisó que la Oficina Central de Trafico de Bienes Culturales ha recopilado pistas sobre los perfiles de los sospechosos de tráfico de bienes culturales y que se está haciendo «todo lo posible» para recuperar las ocho joyas robadas.

Su valor material ha sido estimado por el Museo del Louvre en 88 millones de euros, según informó la Fiscalía de París, pero su valor patrimonial es «inestimable», dijo.

