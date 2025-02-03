Registro Federal de EEUU confirma la anulación del TPS para 300 mil venezolanos

Este lunes 3 de febrero, el gobierno de Estados Unidos, anunció la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos venezolanos, dejando sin efecto la decisión del 10 de enero de 2025, emitida por el exsecretario de Seguridad Nacioal, Alejandro Mayorkas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publicó un aviso en el Registro Federal de EE.UU. en el que confirma la medida, afectando a los beneficiarios del TPS otorgado en 2023.

“Mediante este aviso, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anuncia que la Secretaria de Seguridad Nacional ha decidido anular la decisión del 10 de enero de 2025 del anterior Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, relativa al TPS para Venezuela. El anterior Secretario Mayorkas prorrogó la designación de 2023 de Venezuela para el TPS durante 18 meses, permitió una consolidación de los procesos de solicitud de modo que todos los beneficiarios del TPS de Venezuela que cumplieran los requisitos (tanto bajo las designaciones de 2021 como de 2023) pudieran obtener el TPS a través de la misma fecha de prórroga del 2 de octubre de 2026, y prorrogó determinados Documentos de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés). Todo ello tuvo también el efecto de prorrogar la designación de 2021. Esta notificación anula inmediatamente la de Mayorkas”.

Según el comunicado, Mayorkas había extendido en 2023 la designación de Venezuela para el TPS por 18 meses, unificando los procesos para que tanto los beneficiarios de la designación inicial de 2021 como los de la nueva designación pudieran mantener su estatus hasta el 2 de octubre de 2026.

La extensión también permitía la vigencia de ciertos Documentos de Autorización de Empleo (EAD).

Sin embargo, con la decisión actual, el aviso de Mayorkas queda anulado con efecto inmediato, afectando a más de 300 venezolanos que contaban con este beneficio migratorio.

➡️ Publican en el registro federal la anulación del TPS para 300,000 venezolanos.



➡️ @cancino_jorge, editor de inmigración de Univision Noticias, explica qué opciones tienen ahora los afectados.



Informa @SatchaPretto pic.twitter.com/nNPtmtCPZp — Univision Noticias (@UniNoticias) February 3, 2025

Noticia al Día