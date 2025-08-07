Jueves 07 de agosto de 2025
Internacionales

Regresan a China las medidas utilizadas en la cuarentena del COVID-19

Fosha, una ciudad ubicada a unos 170 kilómetros al norte de Hong Kong, es victima de alrededor de la mitad de los 8,000 casos de contagio reportados de chikunguña, los cuales presentan síntomas de fiebre repentina, sarpullido y dolor articular intenso.

Por Noticia al Dia

Regresan a China las medidas utilizadas en la cuarentena del COVID-19
Trabajador social rociando insecticida en Foshan, China. Foto: Cortesia.
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Ante la crisis sanitaria, las autoridades de la provincia de Guangdong, en el sur de China han implementado medidas de bloqueo y prevención para intentar frenar el violento brote de chikunguña. Esta enfermedad transmitida por medio de una proliferación de mosquitos ya ha infectado a miles de personas en la zona, pese a los intentos de las autoridades por frenarla.

El epicentro del problema es Fosha, una ciudad ubicada a unos 170 kilómetros al norte de Hong Kong, en esta ciudad se han producido alrededor de la mitad de los 8,000 casos de contagio reportados, los cuales presentan síntomas de fiebre repentina, sarpullido y dolor articular intenso, que llega a incapacitar al contagiado de manera prolongada. Aunque la enfermedad no posee una alta tasa de mortalidad sigue representando una amenaza para la calidad de vida ciudadana.

 Aquellas personas infectadas se encuentran en cuarentena en salas de aislamiento, las autoridades comentan que es importante que los contagiados permanezcan en camas protegidas con mosquiteros para evitar que los mosquitos propaguen la enfermedad al picar a los pacientes.

La pandemia producto del COVID-19 causó una pérdida de casi 15 millones de vidas en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Y las medidas para la prevención de contagio fueron extremas, pese que el chikunguña no se transmite directamente de persona a persona, las autoridades chinas consideran sumamente importante ser implacables con las medidas para limitar el contagio.

Por esto las autoridades locales han comenzado una feroz campaña anti-mosquitos, donde se les ordeno a los ciudadanos eliminar todas las fuentes de agua estancada de sus viviendas o en alrededores, para verificar el complimiento de las medidas establecidas los trabajadores comunitarios realizarán visitas de puerta en puerta. Para aquellos que incumplan con las medidas se le impondrán multas de hasta 10.000 yuanes (1.400 dólares) o cargos penales por obstruir la labor sanitaria.

Se encuentran las calles vacías en Guangdong, por las medidas del gobierno chino que ha cubierto la ciudad con niebla, producto del roció de insecticidas en el intento de controlar el esparcimiento de mosquitos. Por medio de drones, las autoridades buscan posibles criaderos para su eliminación, esta y otras medidas como la liberación de miles de peces que se alimentan de mosquitos en estanques y el uso de un registro de nombres para la compra de medicamentos relacionados con los síntomas del virus, tienen el objetivo de identificar y atender los casos de forma más eficaz.

Noticia al Día/ Reyhans Quiroz

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Chat GPT-5 llegó para cambiar la forma en la que usamos la inteligencia artificial

Chat GPT-5 llegó para cambiar la forma en la que usamos la inteligencia artificial

Regresan a China las medidas utilizadas en la cuarentena del COVID-19

Regresan a China las medidas utilizadas en la cuarentena del COVID-19

Especialista asegura que las costas venezolanas son las más afectadas por el cambio climático

Especialista asegura que las costas venezolanas son las más afectadas por el cambio climático

Jefferson Savarino le da la victoria al Botafogo en octavos de final por Copa de Brasil

Jefferson Savarino le da la victoria al Botafogo en octavos de final por Copa de Brasil

Asesinaron al actor Adam Turck mientras paseaba a su perro por la calle

Asesinaron al actor Adam Turck mientras paseaba a su perro por la calle

Gonzalo García portará el dorsal

Gonzalo García portará el dorsal "9″ y se acerca a su renovación con Real Madrid

Servicio público: Ayudemos a Victoria Viera

Servicio público: Ayudemos a Victoria Viera

Rescatadas 563 personas de la esclavitud en una obra de construcción en Brasil: Estaban en condiciones precarias

Rescatadas 563 personas de la esclavitud en una obra de construcción en Brasil: Estaban en condiciones precarias

Venezuela no pudo ante Japón en la segunda jornada de sóftbol de los Juegos Mundiales Chengdu

Venezuela no pudo ante Japón en la segunda jornada de sóftbol de los Juegos Mundiales Chengdu

CLEZ rindió homenaje a atletas regionales por su trayectoria

CLEZ rindió homenaje a atletas regionales por su trayectoria

Falleció el campeón mundial alemán Frank Mill

Falleció el campeón mundial alemán Frank Mill

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 7 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 7 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este jueves 7 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este jueves 7 de agosto

La batalla de Mariángel Ruiz contra la distonía y así lo explica

La batalla de Mariángel Ruiz contra la distonía y así lo explica

Darwin Núñez será nuevo jugador del Al-Hilal

Darwin Núñez será nuevo jugador del Al-Hilal

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

La novia de Javier: ¿También vamos a dejar que se nos muera en la calle?

La novia de Javier: ¿También vamos a dejar que se nos muera en la calle?

Hidrolago activó cronograma de abastecimiento por Estanque Redondo en Maracaibo y San Francisco

Hidrolago activó cronograma de abastecimiento por Estanque Redondo en Maracaibo y San Francisco

Por celos mataron a preciosa adolescente con el mundo por delante en Bolívar

Por celos mataron a preciosa adolescente con el mundo por delante en Bolívar

Hallan el cadáver de una joven que tenía días reportada como desaparecida en Yaracuy

Hallan el cadáver de una joven que tenía días reportada como desaparecida en Yaracuy

Reportan a varios venezolanos entre los fallecidos tras el derrumbe de la mina en Chile

Reportan a varios venezolanos entre los fallecidos tras el derrumbe de la mina en Chile

Noticias Relacionadas

Internacionales

Chat GPT-5 llegó para cambiar la forma en la que usamos la inteligencia artificial

La última versión de la inteligencia artificial de OpenAI promete dejar atrás a su sucesor GPT‑4, la empresa de investigación asegura que GPT‑5 mejorará su rendimiento y procesamiento de datos, transformando al modelo de inteligencia artificial en un asistente digital.
Internacionales

Petro asegura que el conflicto entre el ELN y disidencia de las FARC "se extiende hasta el interior de Venezuela"

El mandatario colombiano dijo que estos grupos ya han asesinado a personas
Al Dia

Versión oficial del gobierno de EE UU desmintiendo muerte del animador venezolano Luis Manuel Rivas Velásquez: "Solo se desmayó"

La noticia sobre su supuesto fallecimiento circuló el martes 6 de agosto, en horas de la noche
Internacionales

Rescatadas 563 personas de la esclavitud en una obra de construcción en Brasil: Estaban en condiciones precarias

Al menos 563 personas fueron rescatadas en condiciones análogas a la esclavitud

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025