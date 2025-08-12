Martes 12 de agosto de 2025
Internacionales

Reportan intensos ataques en Gaza, con 18 muertos más

La Defensa Civil de Gaza reportó este martes 12 de agosto intensos ataques en la ciudad de Gaza que han…

Por Christian Coronel

La Defensa Civil de Gaza reportó este martes 12 de agosto intensos ataques en la ciudad de Gaza que han causado al menos 18 muertos más en bombardeos a varios edificios residenciales, dentro del aumento de los ataques aéreos que se viven desde hace días en la capital gazatí.

Los ataques israelíes en la ciudad de Gaza se han intensificado en los últimos tres días y, especialmente, este lunes y martes, según comprobó la agencia EFE.

El Ministerio de Sanidad de Gaza informó de que ayer lunes 100 gazatíes murieron en ataques israelíes en toda la Franja. El portavoz de la Defensa Civil gazatí, Mahmoud Basel, afirmó en un video compartido este martes que, "por tercer día consecutivo", Israel ha bombardeado las zonas de Zeitun y Sabra de la capital gazatí.

Según Basel, Israel bombardeó este martes varios edificios residenciales de esos dos barrios, donde murieron miembros de las familias Al Hasri y Al Susi. Dentro la casa de la primera familia había más de 35 personas, afirmó, y por el momento se han recuperado 18 muertos. El resto continúan desaparecidos, probablemente entre los escombros, dijo.

También hubo muertos, aunque Basel no detalló el número, de la familia Abu Kamil, cuya vivienda de la ciudad de Gaza fue asimismo atacada. Estos al menos 18 fallecidos se suman a otros 14 reportados a EFE por los hospitales de la Franja de ataques israelíes ocurridos en la pasada noche en todo el enclave palestino.

Más de 61.000 personas han muerto en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023 en respuesta al ataque de la organización Hamás.

La operación militar israelí ha sido denunciada como genocidio por países como Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), una calificación que también han usado organizaciones internacionales e israelíes de derechos humanos.

Noticia al Día / EFE

