Reportan que EEUU despliega su avión del ‘juicio final’ en Groenlandia

Las Fuerzas Navales de los Estados Unidos han desplegado un avión Boeing E-6B Mercury —una aeronave esencial para garantizar el comando y control de las fuerzas nucleares en caso de un conflicto— a la base espacial de Pituffik, en Groenlandia, reporta la revista Newsweek con referencia a fuentes militares. Se afirma que el despliegue tiene como objetivo llevar a cabo "operaciones planificadas" y maniobras con submarinos nucleares en los océanos Atlántico y Pacífico.

El portavoz de la Fuerza de Submarinos de los Estados Unidos, comandante Jason Fischer, confirmó las operaciones, señalando que "las Fuerzas Estratégicas Navales llevan a cabo operaciones globales en coordinación con los comandos de combate, los servicios y los países aliados y socios, incluso en el Alto Norte".

Conocido coloquialmente como "avión del juicio final" por su rol crítico en la cadena de mando nuclear, el E-6B Mercury se utilizaría como puesto de mando aerotransportado para el presidente y altos funcionarios del país en caso de una hipotética guerra nuclear, bajo la suposición de que las estructuras de control en tierra fueran destruidas. Es capaz de transmitir mensajes a submarinos con armas nucleares bajo la superficie del océano utilizando un sistema de comunicación de muy baja frecuencia con antenas de cable doble.

El despliegue del E-6B en Groenlandia se produce tras el anuncio del presidente estadounidense, a principios de agosto, en el que aseguró que dos submarinos nucleares ya están desplegados en "las regiones apropiadas". Trump hizo estas declaraciones en medio de su polémico cruce de publicaciones con el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev.

Trump ha declarado en repetidas ocasiones que su país necesita adquirir Groenlandia por cuestiones de seguridad nacional, argumentando que barcos de numerosas naciones navegan cerca de la costa norte de EE.UU., por lo que Washington debe "tener cuidado". A su vez, las autoridades tanto danesas como groenlandesas han descartado tal posibilidad.

