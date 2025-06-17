Lunes 22 de septiembre de 2025
Al Dia

Reportan que Irán se prepara para atacar bases de EEUU

Teherán atacaría las bases estadounidenses en la región, empezando con aquellas que están en Irak

Por Andrea Guerrero

Reportan que Irán se prepara para atacar bases de EEUU
Foto: Agencia
Irán ha preparado sus misiles y otros equipos militares para llevar a cabo ataques contra las bases de EE.UU. en Oriente Medio si Washington se involucra en las acciones bélicas del lado de Israel, reporta The New York Times citando a funcionarios estadounidenses que accedieron a los correspondientes informes de inteligencia.

Si las fuerzas estadounidenses se unen a la campaña israelí y atacan Fordo, una instalación nuclear iraní clave, los hutíes yemeníes casi con toda seguridad reanudarán los ataques contra los buques en el mar Rojo, afirmaron los funcionarios consultados por el periódico, agregando también que las milicias proiraníes en Irak y Siria probablemente intentarían atacar bases del país norteamericano que se encuentren allí.

Otros funcionarios señalaron al medio que, en el caso de un ataque de EE.UU., Irán podría empezar a minar el estrecho de Ormuz en un intento de inmovilizar los buques de guerra estadounidenses en el golfo Pérsico.

Además, dos funcionarios iraníes confirmaron que de darse tal escenario, Teherán atacaría las bases estadounidenses en la región, empezando con aquellas que están en Irak. Irán también asestaría un golpe contra las bases de Washington en los países árabes si llegan a tomar parte en las agresiones de Israel, agregaron.

Funcionarios estadounidenses afirmaron que Irán no necesitaría mucha preparación para atacar las bases estadounidenses en la región, teniendo en cuenta que dispone de bases de misiles a poca distancia de Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos.

Entretanto, la presión a EE.UU. de parte Israel va en aumento, ya que, según señalaron varios funcionarios norteamericanos, el Gobierno israelí necesitaría ayuda de Washington para causar daños más significativos al programa nuclear iraní.

  • Desde la madrugada del 13 de junio, cuando Israel lanzó un ataque no provocado contra Irán, las dos naciones han estado intercambiando bombardeos. Rusia, China y otros países han condenado con dureza la ofensiva israelí, calificándola de grave violación del derecho internacional y de la Carta de la ONU.
  • El presidente de Rusia, Vladímir Putin, condenó estos ataques en una conversación con su homólogo de EE.UU., Donald Trump, y expresó su grave preocupación por una posible escalada del conflicto, que "tendría consecuencias imprevisibles para toda la situación en la región de Oriente Medio". Asimismo, el representante permanente ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, advirtió que las acciones de Tel Aviv empujan a la región hacia una "catástrofe nuclear a gran escala".

Temas:

