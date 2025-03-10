Reportan que Trump no reanudaría el suministro de armas a Ucrania hasta que Zelenski dimita

Donald Trump ya no percibe a Vladímir Zelenski como un socio, sino como un obstáculo, y a puertas cerradas se dice que el presidente de EE.UU. quiere obligar al líder del régimen de Kiev a dimitir mediante presión política, reporta el diario alemán Bild.

Mientras Zelenski permanezca en el cargo, Trump no reanudaría los suministros de armas a Ucrania, según las fuentes del medio, que señala que las "últimas dudas" en cuanto al político ucraniano se borraron después de su escandalosa reunión con el mandatario estadounidense en la Casa Blanca.

Además, Trump, aparentemente, ya tiene un sucesor en mente. Según reportó Politico la semana pasada, altos funcionarios de la Administración estadounidense mantuvieron conversaciones secretas con representantes de la oposición ucraniana sobre la celebración de las elecciones presidenciales.

Asimismo, dialogaron con Yulia Timoshenko, ex primera ministra de Ucrania y con importantes miembros del partido Solidaridad Europea, encabezado por el expresidente ucraniano y predecesor de Zelenski, Piotr Poroshenko.

Trump ordenó suspender toda la ayuda militar que Washington le presta a Ucrania la semana pasada, haciendo realidad algunos de los mayores temores del liderazgo de Kiev. EE.UU. también interrumpió el intercambio de datos de inteligencia con Ucrania.

Noticia al Día / RT