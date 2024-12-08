Reportan saqueo en la lujosa residencia del exmandatario Al-Ásad

Este domingo 8 de diciembre, las calles de Damasco se llenaron de actividad tras el derrocamiento del presidente sirio Bashar Al-Assad.

Imágenes compartidas en redes sociales mostraron a personas dentro del Palacio Presidencial Al-Rawda, mientras tomaban selfies en los pasillos y otros saqueando el mobiliario.

Paradero de Al-Assad

Según informes de CNN, no se ha conocido su paradero desde que los insurgentes tomaron Damasco. Rusia confirmó que el presidente huyó a bordo de un avión con destino desconocido.

Cabe destacar, la caída de Al-Assad marca el fin de más de 13 años de gobierno autoritario en Siria y un giro histórico en el conflicto.

Asimismo, la guerra civil en Siria ha dejado casi medio millón de muertos y ha desplazado a más de la mitad de la población del país. Millones de sirios han huido hacia países vecinos como Jordania, Turquía, Irak y Líbano, además de Europa.

Finalmente, este derrocamiento pone fin al régimen de la familia que gobernó Siria durante casi 54 años.

Noticia al Día / RT

