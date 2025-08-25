Lunes 25 de agosto de 2025
Internacionales

Reportan un tirador activo en la universidad estadounidense de Arkansas

Un estudiante declaró a los medios que estaba en el tercer piso de la biblioteca, cuando escuchó a gente gritando y moviéndose

Por Ernestina García

Reportan un tirador activo en la universidad estadounidense de Arkansas
Agentes policiales respondieron este lunes 25 de agosto a reportes divulgados por la Universidad de Arkansas (EE.UU.) de un tirador activo cerca de la biblioteca Mullins que se encuentra en el campus. La Policía de Fayetteville comunicó que no ve indicios de que haya un tirador activo en la zona. No obstante, dicen que siguen despejando los edificios.

Según medios locales, se pudieron ver coches policiales fuera del edificio de la universidad. A su vez, el Departamento de Policía de Fayetteville ha confirmado que están colaborando activamente en el desalojo del edificio.

Un estudiante declaró a los medios que estaba en el tercer piso de la biblioteca, cuando escuchó a gente gritando y moviéndose. Momentos después, recibió una alerta de la universidad sobre una posible presencia de un tirador activo.

Por el momento, se desconocen los detalles del incidente.

Noticia la Día/RT

Al Dia

Al menos ocho personas resultaron heridas este fin de semana por accidentes de tránsito en el Zulia

Las autoridades de tránsito han implementado campañas de concientización, sin embargo, los accidentes continúan
Al Dia

En China: Realizan el primer trasplante de pulmón de cerdo a un humano con muerte cerebral

El primer trasplante de pulmón de un cerdo genéticamente modificado realizado a una persona en muerte cerebral se mantuvo viable…
Al Dia

"América Latina y el Caribe no es el patio trasero de nadie": China

La cooperación entre China y América Latina no está dirigida contra terceros ni debe ser interferida por ellos.

Al Dia

Ataque a hospital de Gaza deja 19 muertos: AP, Reuters y Al Jazeera confirman el fallecimiento de sus reporteros

Son cuatro los periodistas muertos en el ataque, la cadena NBC de EEUU aún no se ha pronunciado por el hecho


