Reportan un tirador activo en la universidad estadounidense de Arkansas

Agentes policiales respondieron este lunes 25 de agosto a reportes divulgados por la Universidad de Arkansas (EE.UU.) de un tirador activo cerca de la biblioteca Mullins que se encuentra en el campus. La Policía de Fayetteville comunicó que no ve indicios de que haya un tirador activo en la zona. No obstante, dicen que siguen despejando los edificios.

Según medios locales, se pudieron ver coches policiales fuera del edificio de la universidad. A su vez, el Departamento de Policía de Fayetteville ha confirmado que están colaborando activamente en el desalojo del edificio.

Un estudiante declaró a los medios que estaba en el tercer piso de la biblioteca, cuando escuchó a gente gritando y moviéndose. Momentos después, recibió una alerta de la universidad sobre una posible presencia de un tirador activo.

Por el momento, se desconocen los detalles del incidente.

Noticia la Día/RT