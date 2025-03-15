Repudiable: Entre cinco hombres violaron a una mujer delante de su novio en Valledupar

La madrugada de este sábado 15 de marzo, ocurrió un repudiable caso de violación contra una mujer, en Valledupar.

La fémina, cuya identidad resguardaron las autoridades, fue violada por cinco hombres encapuchados.

Según el Diario La Guajira, la mujer y su novio iban en una motocicleta, cuando fueron interceptados por estos maleantes.

Los delincuentes los llevaron a una zona boscosa cercana, donde agredieron sexualmente a la mujer mientras su compañero era obligado a presenciar el crimen.

Luego del ataque, las víctimas lograron liberarse y alertar a las autoridades. La policía respondió rápidamente y encontró la motocicleta abandonada en la maleza.

El compañero de la víctima presentó la denuncia penal y la mujer está recibiendo apoyo psicosocial y médico en una clínica de la ciudad.

Las autoridades han activado el "Código Fucsia", un protocolo para víctimas de violencia sexual, y están investigando el caso, revisando cámaras de seguridad y recopilando testimonios para identificar a los responsables.

Noticia al Día / Diario La Guajira