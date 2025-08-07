Jueves 07 de agosto de 2025
Internacionales

Rescatadas 563 personas de la esclavitud en una obra de construcción en Brasil: Estaban en condiciones precarias

Al menos 563 personas fueron rescatadas en condiciones análogas a la esclavitud

Por Ernestina García

Rescatadas 563 personas de la esclavitud en una obra de construcción en Brasil: Estaban en condiciones precarias
Al menos 563 personas fueron rescatadas en condiciones análogas a la esclavitud en una obra de construcción de una planta de etanol en Porto Alegre do Norte, en el estado brasileño de Mato Grosso.

Según G1, las víctimas vivían en alojamientos precarios, sin ventilación ni acceso regular a agua potable o electricidad. Un incendio, provocado por los propios trabajadores en señal de protesta, dejó en evidencia las condiciones degradantes y la violación sistemática de sus derechos laborales.

Según el Ministerio de Trabajo y el Ministerio Público del Trabajo, la empresa responsable implementó un sistema de reclutamiento engañoso con promesas falsas de altos salarios, además de prácticas ilegales. Los empleados eran obligados a trabajar semanas enteras sin descanso, sin registro oficial ni contribuciones sociales.

Noticia al Día/RT

Hace 212 años, Simón Bolívar asumió la presidencia de Venezuela

Ese día, después de liderar la Campaña Admirable, Bolívar entró triunfalmente en Caracas y fue nombrado Capitán General de los Ejércitos de Venezuela y Jefe Supremo de la República
Al Dia

Los nuevos aranceles de Trump entran en vigor este jueves 7-Ago: Venezuela está incluida

Según Trump, estos nuevas tarifas buscan reducir el "gran déficit" de EEUU frente a gran parte de sus aliados comerciales, que han debido negociar con Washington una rebaja de las tasas.
Al Dia

Expertos de la ONU exigen a Israel restablecer de inmediato el acceso a Gaza de oenegés humanitarias

Los expertos advirtieron que más de 500 mil personas se enfrentan a la hambruna, y 320 mil niños menores de cinco años están en riesgo de desnutrición aguda
Internacionales

Los venezolanos se posicionan entre las principales nacionalidades de inmigrantes en España durante el segundo trimestre de 2025

Según cifras difundidas por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

