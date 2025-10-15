Miércoles 15 de octubre de 2025
Internacionales

Rescatan a un centenar de ‘esclavos’ en una finca de caña en Brasil

Las personas rescatadas, que se encontraban hacinadas y corrían graves riesgos sanitarios, recibieron una indemnización por despido

Por Ernestina García

Un grupo de 108 trabajadores fue rescatado por las autoridades de Brasil, tras confirmar que estaban sometidos a condiciones análogas a la esclavitud en un ingenio azucarero en el municipio de Vila Boa de Goiás, en la frontera con el Distrito Federal, informó el Ministerio de Trabajo (MPT).

En una nota de prensa emitida el martes, el ministerio detalló que el empleador, cuyo anonimato se ha preservado, llegó a un acuerdo con el MPT por el que se compromete a cumplir la legislación laboral, pagar las indemnizaciones por daño moral individual y colectivo, y pagar el trasporte de retorno a sus lugares de origen a los trabajadores.

Las personas rescatadas, que se encontraban hacinadas y corrían graves riesgos sanitarios, recibieron una indemnización por despido, otra por daños morales y un seguro de desempleo para trabajadores en su situación, equivalente a tres cuotas del salario mínimo.

Noticia al Día/RT

