Una mujer ha sido rescatada con vida, después de haber pasado tres días atrapada en el interior de un automóvil, que había quedado en el fondo de un paso subterráneo en el municipio de Benetússer, ubicado en la provincia española de Valencia, informó la noche del viernes Protección Civil.

Se precisa que la mujer —que quedó bloqueada en el automóvil debido al devastador paso de la DANA— ya ha sido trasladada a un hospital, informan medios locales.

Así comunica el concejal @MartinPAMoncada a los 200 voluntarios de Protección Civil procedentes de toda España en su base de Moncada que después de 3 días hemos encontrado a una persona con vida dentro de un coche pic.twitter.com/YgQi4tKGI3

— Policia Moncada/Montcada (@policiaMoncada) November 2, 2024

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este sábado la movilización de otros 5.000 militares para hacer frente a las consecuencias de las inundaciones. "Hoy llegarán a la provincia de Valencia 4.000 efectivos adicionales de unidades militares y a primera hora de mañana los 1.000 restantes", declaró.

Sánchez añadió que también ha ordenado el despliegue de otros 5.000 policías nacionales y guardias civiles para participar en las labores de rescate en las zonas afectadas. Además, anunció que un buque anfibio de la Armada, dotado de alojamientos, quirófanos y vehículos de apoyo, arribará al puerto de Valencia en las próximas horas.

Noticia al Día/RT