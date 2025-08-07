Jueves 07 de agosto de 2025
Al Dia

Reuters: Buques petroleros de Chevron comienzan a regresar a Venezuela tras obtener la licencia estadounidense

Al menos tres buques que la petrolera Chevron utilizaba para transportar crudo venezolano a Estados Unidos, están navegando hacia aguas…

Por María Briceño

Reuters: Buques petroleros de Chevron comienzan a regresar a Venezuela tras obtener la licencia estadounidense
Foto: agencia
Al menos tres buques que la petrolera Chevron utilizaba para transportar crudo venezolano a Estados Unidos, están navegando hacia aguas del país sudamericano para reanudar la carga de petróleo este mes tras una nueva licencia estadounidense, según datos y fuentes de envío.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizó a finales del mes pasado a Chevron a operar de nuevo en el país sancionado, exportar su petróleo y realizar intercambios con la empresa estatal PDVSA mediante una licencia restringida que prohíbe cualquier pago al gobierno venezolano.

El director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, anunció la semana pasada que las exportaciones desde Venezuela se reanudarían a finales de agosto en un pequeño volumen.

La petrolera está negociando con PDVSA para recibir los primeros cargamentos y reactivar un acuerdo de suministro con la estadounidense Valero Energy.

Los tanqueros Mediterranean Voyager y Canopus Voyager, fletados por Chevron, se aproximaban el jueves a la isla caribeña de Aruba, al norte de la costa occidental de Venezuela, según datos de monitoreo de buques de LSEG.

Un tercer buque, el Sea Jaguar, navegaba desde Europa, con Aruba como destino inicial.

Chevron y PDVSA no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Las exportaciones petroleras de Venezuela cayeron a 727.000 barriles por día (bpd) el mes pasado, mientras los socios de PDVSA en varias empresas mixtas, incluyendo a Chevron y varias compañías europeas, esperaban autorizaciones de Estados Unidos para reanudar sus operaciones tras una reducción gradual.

Lee también: Por falta de dragado en el Lago de Maracaibo impide navegación de buques petroleros que van a EEUU

Noticia al Día/Información de Reuters

Temas:

