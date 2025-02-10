Richard Grenell supervisó el primer vuelo de repatriación desde EEUU hacia Venezuela

Este lunes 10 de febrero, el gobierno de Estados Unidos confirmó la reanudación de los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos directamente hacia Venezuela, tras el acuerdo alcanzado con el Gobierno nacional.

A través de sus redes sociales, La Casa Blanca informó que el enviado especial del presidente Donald Trump, el embajador Richard Grenell, supervisó personalmente los dos primeros vuelos.

"Hagamos que Estados Unidos sea seguro otra vez", afirmó la Casa Blanca en su mensaje, en el que compartieron una fotografía del momento en el que los primeros deportados son subidos a un avión de la aerolínea estatal Conviasa.

Repatriation flights to Venezuela have resumed, with Ambassador @RichardGrenell overseeing the first two flights.



MAKE AMERICA SAFE AGAIN. 🇺🇸✈️ pic.twitter.com/ZAUpwFjhIk — The White House (@WhiteHouse) February 10, 2025

A través de un comunicado, el Ministerio de Comunicación indicó que dos aviones de la aerolínea estatal Conviasa viajaron hasta Estados Unidos, como parte del ‘Plan Vuelta a la Patria’, para trasladar de regreso a Venezuela a "compatriotas migrantes" que se encontraban en la nación norteamericana.

"En consecuencia, formulamos la propuesta de que dispondríamos de aviones venezolanos para buscar y trasladar a los migrantes que hoy regresan a su patria", añadió la nota.

Asimismo, el ministerio informó que fue notificado por el Gobierno de Estados Unidos, de que "algunas personas" que viajan de regreso al país "están presuntamente ligados a actividades delictivas, o estarían involucradas en las acciones del denominado Tren de Aragua".

Noticia al Día