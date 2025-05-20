Richard Grenell tras liberación de estadounidense en Venezuela: Me reuní con el gobierno para negociar una estrategia de EEUU

Joe St. Clair, un veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que había sido detenido en Venezuela durante varios meses, fue liberado y ya se encuentra en Estados Unidos.

La noticia fue confirmada hace minutos por el enviado especial del presidente Donald Trump, Richard Grenell, quien informó que se reunió con funcionarios venezolanos en un país neutral para «negociar» la liberación de St. Clair.

«Hoy me reuní con funcionarios venezolanos en un país neutral para negociar una estrategia de Estados Unidos Primero», dijo.

El veterano, de 33 años, originario de Washington, fue detenido en noviembre de 2024. Su familia, preocupada por su bienestar y por el hecho de que su hijo sufre de trastorno de estrés postraumático (TEPT), había estado trabajando incansablemente para asegurar su liberación.

El caso de St. Clair había ganado la atención pública en Estados Unidos, con senadores y organizaciones abogando por su retorno.

Richard Grenell, quien ha estado involucrado en negociaciones anteriores con Venezuela para la liberación de ciudadanos estadounidenses, señaló que este éxito se debe a una estrategia de «Estados Unidos Primero» impulsada por la administración de Donald Trump, que prioriza a los ciudadanos estadounidenses.

La familia de St. Clair expresó su inmensa alegría y gratitud por la noticia, aunque se ha solicitado privacidad mientras se reúnen.

Los detalles exactos de las conversaciones que llevaron a la liberación de St. Clair no se han hecho públicos, pero Grenell enfatizó que las negociaciones se realizaron para beneficiar los intereses de Estados Unidos.

Joe St. Clair is back in America.



I met Venezuelan officials in a neutral country today to negotiate an America First strategy.



This is only possible because @realDonaldTrump puts Americans first. @tsori233 pic.twitter.com/BItEnF9Ngg — Richard Grenell (@RichardGrenell) May 20, 2025

Noticia al Día / EFE