Rodrigo Paz es el nuevo presidente de Bolivia

El centrista Rodrigo Paz se ha convertido en el nuevo presidente de Bolivia tras su victoria en unos comicios históricos, por ser los primeros que se realizan en segunda vuelta.

Cuatro horas de espera desde el cierre de los colegios electorales han pasado, para que el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE), confirmara que la izquierda ha perdido las elecciones tras 20 años. Paz ha logrado un 54,5 por ciento de los votos, frente al 45,5 % de los que conseguido el expresidente Jorge Quiroga.

Una jornada "sin incidentes"

Según ha recordado el presidente en funciones del TSE, Óscar Hassenteufel, la jornada se ha realizado "con absoluta normalidad y, en comparación a la primera vuelta, de manera más armónica y sin incidentes de consideración".

El vocal ha agradecido a la ciudadanía "por asumir una conducta responsable que está a la altura de este momento histórico" que vive el país y ha valorado que el 100% de las mesas electorales ha funcionado "sin ningún problema para recibir el voto de todos los bolivianos".

El pasado 17 de agosto, los bolivianos votaron para elegir a su presidente, vicepresidente y renovar el Parlamento nacional para el próximo quinquenio.

Lee también: Este #17Ago en Bolivia se llevan a cabo elecciones generales

Noticia al Día con información de RTVE