Domingo 19 de octubre de 2025
Al Dia

Rodrigo Paz es el nuevo presidente de Bolivia

Paz ha logrado un 54,5 por ciento de los votos, frente al 45,5 % de los que conseguido el expresidente Jorge Quiroga

Por María Briceño

Rodrigo Paz es el nuevo presidente de Bolivia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El centrista Rodrigo Paz se ha convertido en el nuevo presidente de Bolivia tras su victoria en unos comicios históricos, por ser los primeros que se realizan en segunda vuelta.

Cuatro horas de espera desde el cierre de los colegios electorales han pasado, para que el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE), confirmara que la izquierda ha perdido las elecciones tras 20 años. Paz ha logrado un 54,5 por ciento de los votos, frente al 45,5 % de los que conseguido el expresidente Jorge Quiroga.

Una jornada "sin incidentes"

Según ha recordado el presidente en funciones del TSE, Óscar Hassenteufel, la jornada se ha realizado "con absoluta normalidad y, en comparación a la primera vuelta, de manera más armónica y sin incidentes de consideración".

El vocal ha agradecido a la ciudadanía "por asumir una conducta responsable que está a la altura de este momento histórico" que vive el país y ha valorado que el 100% de las mesas electorales ha funcionado "sin ningún problema para recibir el voto de todos los bolivianos".

El pasado 17 de agosto, los bolivianos votaron para elegir a su presidente, vicepresidente y renovar el Parlamento nacional para el próximo quinquenio.

Lee también: Este #17Ago en Bolivia se llevan a cabo elecciones generales

Noticia al Día con información de RTVE

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

La nieta del conductor que atropelló a JGH revela la carta de perdón de la familia del santo

La nieta del conductor que atropelló a JGH revela la carta de perdón de la familia del santo

Glorias Deportivas del Zulia triunfan en amistoso de sóftbol

Glorias Deportivas del Zulia triunfan en amistoso de sóftbol

Cardenales doblegó a Tiburones en territorio crepuscular

Cardenales doblegó a Tiburones en territorio crepuscular

Leones vencieron a Caribes para acreditarse el segundo triunfo de la campaña

Leones vencieron a Caribes para acreditarse el segundo triunfo de la campaña

Tigres se impone a Bravos y mantiene su invicto

Tigres se impone a Bravos y mantiene su invicto

Barcelona venció al Girona sobre la hora

Barcelona venció al Girona sobre la hora

Verstappen se llevó la pole del Gran Premio de Estados Unidos

Verstappen se llevó la pole del Gran Premio de Estados Unidos

Diosa Canales se convierte en la nueva integrante de La Casa de Alofoke 2

Diosa Canales se convierte en la nueva integrante de La Casa de Alofoke 2

Ramón el perro que llegó al muelle de PDVSA se salvó: Le buscan un hogar

Ramón el perro que llegó al muelle de PDVSA se salvó: Le buscan un hogar

CNN investiga el caso de una niña recién nacida enterrada viva

CNN investiga el caso de una niña recién nacida enterrada viva

Sabores tradicionales del Zulia brillaron en el festival ‘Come en la UCAB’: Presentaron propuestas innovadoras con ingredientes propios de la región

Sabores tradicionales del Zulia brillaron en el festival ‘Come en la UCAB’: Presentaron propuestas innovadoras con ingredientes propios de la región

Águilas y Tiburones dividieron honores en Maracaibo

Águilas y Tiburones dividieron honores en Maracaibo

Los Dodgers barrieron para instalarse por segundo año consecutivo a la Serie Mundial

Los Dodgers barrieron para instalarse por segundo año consecutivo a la Serie Mundial

Eugenio Suárez se viste de héroe en triunfo de Marineros por Serie de Campeonato

Eugenio Suárez se viste de héroe en triunfo de Marineros por Serie de Campeonato

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este sábado 18 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este sábado 18 de octubre de 2025

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Estos son los bonos que llegarán por Patria del 20 al 25 de octubre

Estos son los bonos que llegarán por Patria del 20 al 25 de octubre

Al menos 15 muertos dejó accidente de autobús de pasajeros en el noreste de Brasil

Al menos 15 muertos dejó accidente de autobús de pasajeros en el noreste de Brasil

Empezó la misa solemne en Isnotú: Conozca los detalles a través de la transmisión de NAD y la UJGH

Empezó la misa solemne en Isnotú: Conozca los detalles a través de la transmisión de NAD y la UJGH

Inicia misa de canonización en el Vaticano de los siete nuevos santos, entre ellos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

Inicia misa de canonización en el Vaticano de los siete nuevos santos, entre ellos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

¡José Gregorio Hernández ya es santo! Un hito para la fe venezolana

¡José Gregorio Hernández ya es santo! Un hito para la fe venezolana

Noticias Relacionadas

Principal

La nieta del conductor que atropelló a JGH revela la carta de perdón de la familia del santo

Este domingo, 19 de octubre Tamara Bustamante, nieta del hombre que manejaba el vehículo que atropelló y ocasionó la muerte…
Zulia

Ciclista en Los Puertos de Altagracia reclama daños al conductor de un camión estacionado tras chocar contra él

Un hecho particular tuvo lugar recientemente en el municipio Miranda, en Los Puertos de Altagracia, cuando un ciclista chocó contra…
Entretenimiento

Con el alma en la voz, Gustavo Aguado le cantó a José Gregorio Hernández una joya de Renato Aguirre

José Gregorio Hernández fue canonizado este domingo 19 de octubre
Deportes

Zulia campeón del Super 4 de Baloncesto sobre Silla de Ruedas

El Team Tawala del estado Zulia se coronó campeón del Campeonato Super 4 de Baloncesto sobre Silla de Ruedas, tras…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025