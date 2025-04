Rubby Pérez cantó para que lo encontraran entre los escombros del Jet Set, dice su hija

El merenguero Rubby Pérez, cantaba para alertar de que estaba vivo y que se encontraba debajo de los escombros de la discoteca Jet Set, tras el derrumbe, según un reporte de Diario Libre.

Foto: Cortesía

Pérez cantó para que lo escucharan y así fue localizado. Su hermano, que es ortopeda, estaba con él en el interior de la discoteca Jet Set, según dijo su hija mayor y corista de la orquesta Zulinka Pérez.

Foto: Cortesía

“Lo encontraron cantando, él se puso a cantar para que lo escucharan”., dijo su hija.

Desde la madrugada del martes, cuando se desplomó el techo de la discoteca, los socorristas han estado sacando cadáveres y personas heridas, mientras crece la incertidumbre de los familiares de los que quedaron atrapados.

Foto: Cortesía

La cantante Zulinka Pérez salió ilesa, porque su esposo la cubrió lanzándose contra ella y él aunque quedó atrapado, fue rescatado.

Su hija declaró: "el está dentro, está canalizado, y esperemos en el Señor que él salga bien y se recupere rápido. Está herido, pero está con vida.

Lo encontraron, él se puso a cantar para que lo escucharan. Él siempre me ha dicho: «Mami, si algún día me pasa algo, tápame para que nadie me haga foto», comunicó una de las hijas del artista.

Cantaba "Color de rosa"

El merenguero Rubby Pérez cantaba el tema “Color de rosa” cuando se produjo el primer aviso de derrumbe del techo de la discoteca Jet Set. El artista y los presentes los notaron, tomaron algunas imágenes, pero la fiesta continuó y luego ocurrió el desplome total.

Con información Listín Diario