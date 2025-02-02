Viernes 15 de agosto de 2025
Al Dia

Rubio advirtió que EEUU tomará medidas si Panamá no realiza “cambios inmediatos” en el Canal

“No cabe duda de que el canal es operado por nuestro país y así seguirá siendo”, afirmó Mulino

Por María Briceño

Rubio advirtió que EEUU tomará medidas si Panamá no realiza “cambios inmediatos” en el Canal
Foto: agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Este domingo el Secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió a Panamá que Estados Unidos, tomará medidas si el país centroamericano no realiza “cambios inmediatos” en el Canal de Panamá, alegando que ha violado el tratado de traspaso.

Al reunirse con el presidente José Raúl Mulino, el secretario de Estado norteamericano “dejó claro que este status quo es inaceptable y que, en ausencia de cambios inmediatos, requeriría que Estados Unidos tomara las medidas necesarias para proteger sus derechos bajo el tratado”, dijo la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce.

Rubio dijo a Mulino que el presidente Donald Trump “ha hecho una determinación preliminar de que la actual posición de influencia y control del Partido Comunista Chino sobre el área del Canal de Panamá es una amenaza para el canal y representa una violación del Tratado Relativo a la Neutralidad Permanente y Funcionamiento del Canal de Panamá”, dijo Bruce.

El presidente panameño, en tanto, informó que en la reunión con el secretario de Estado norteamericano le trasladó que “la soberanía de Panamá no está en cuestión”.

Así lo detalló el mandatario en una comparecencia de prensa tras el encuentro de este domingo.

“No cabe duda de que el canal es operado por nuestro país y así seguirá siendo”, afirmó el mandatario.

Antes de su llegada a Panamá, Rubio, el primer hispano en ocupar el máximo puesto diplomático del país, destacó en un artículo en The Wall Street Journal que su viaje refuerza la prioridad de la administración Trump de enfocarse en la región. “No es casualidad que mi primer viaje al extranjero me mantenga en el hemisferio”, escribió.

Entre los temas centrales de su agenda están el control de la migración irregular, la lucha contra el narcotráfico y la creciente influencia de China en América Latina.

Lee también: Trump estaría considerando a Marco Rubio como posible vicepresidente

Noticia al Día/Información de EFE

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Inameh informa que declinación solar comenzará en el país el 20-Ago

Inameh informa que declinación solar comenzará en el país el 20-Ago

Colegio de Médicos del Zulia advierte sobre falsos certificados para conducir

Colegio de Médicos del Zulia advierte sobre falsos certificados para conducir

Liverpool superó sobre el final a Bournemouth y comenzó con el pie derecho la Premier League

Liverpool superó sobre el final a Bournemouth y comenzó con el pie derecho la Premier League

Jules Koundé renueva su contrato con Barcelona hasta el 2030

Jules Koundé renueva su contrato con Barcelona hasta el 2030

El Girona de Yangel Herrera cayó ante Rayo Vallecano en el inicio de LaLiga

El Girona de Yangel Herrera cayó ante Rayo Vallecano en el inicio de LaLiga

Mastantuono entrena con el Real Madrid y llena de ilusión a la afición

Mastantuono entrena con el Real Madrid y llena de ilusión a la afición

Robert Lewandowski apunta contra el Balón de Oro:

Robert Lewandowski apunta contra el Balón de Oro: "Es un premio comercial"

¿Por qué Trump reactiva la licencia a Chevron? (Víctor Álvarez R)

¿Por qué Trump reactiva la licencia a Chevron? (Víctor Álvarez R)

Enio López de regreso como solista a los escenarios a Maracaibo: El público del Baralt lo aplaudió

Enio López de regreso como solista a los escenarios a Maracaibo: El público del Baralt lo aplaudió

Reseña del libro “La Viuda” de Fiona Barton, un misterio del que conocemos la respuesta

Reseña del libro “La Viuda” de Fiona Barton, un misterio del que conocemos la respuesta

De la ciencia ficción a la cancha: Los robots se vuelven deportistas en las olimpíadas robóticas de Pekín

De la ciencia ficción a la cancha: Los robots se vuelven deportistas en las olimpíadas robóticas de Pekín

Adiós, Megadeth: El último rugido de la leyenda del thrash metal

Adiós, Megadeth: El último rugido de la leyenda del thrash metal

Juventus realizará en Venezuela el Training Camp 2025

Juventus realizará en Venezuela el Training Camp 2025

Se cumplen 13 años del juego perfecto de Félix

Se cumplen 13 años del juego perfecto de Félix "El Rey" Hernández

La señora Neida Rojas amerita un cateterismo: Sus familiares solicitan ayuda económica

La señora Neida Rojas amerita un cateterismo: Sus familiares solicitan ayuda económica

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Sharon, la hija del recordado humorista Henry Rodríguez brilla como presentadora y empresaria

Sharon, la hija del recordado humorista Henry Rodríguez brilla como presentadora y empresaria

Valeria Di Martino es Miss Zulia 2025

Valeria Di Martino es Miss Zulia 2025

Cinco eventos falsos sobre el Tren de Aragua fueron promovidos desde centro vinculado a exfuncionario de EEUU: InSight Crime

Cinco eventos falsos sobre el Tren de Aragua fueron promovidos desde centro vinculado a exfuncionario de EEUU: InSight Crime

Con brillo y glamur inicia el Miss Zulia 2025 al ritmo de la gaita

Con brillo y glamur inicia el Miss Zulia 2025 al ritmo de la gaita

Llegó un bono de 15 mil bolívares a sistema Patria

Llegó un bono de 15 mil bolívares a sistema Patria

Noticias Relacionadas

Economía

Continúa la entrega del Ingreso Contra la Guerra Económica a través de Patria

La entrega de este estipendio se realiza de manera gradual a través de la plataforma
Al Dia

Venezuela logró su segunda victoria en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas tras vencer a Canadá

La Pequeña Liga de Cardenales de Lara volvió a tener su punto fuerte en el pitcheo
Al Dia

Juan Carlos Florián, funcionario designado al frente del Ministerio de la Igualdad de Colombia pide que lo llamen en femenino

La designación de Florián ha reavivado la discusión pública en el país
Zulia

Tranvía de Maracaibo recibe doble validación de MINTUR, por sus rutas turísticas

Estas distinciones refuerzan la labor del tranvía como motor del turismo sostenible en la región

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025