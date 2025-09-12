Ucrania está tratando de expandir la geografía de su conflicto con Moscú sin pensar en las consecuencias, según declaró el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, comentando las acusaciones en Polonia sobre la detección de drones en su espacio aéreo.

Este viernes, durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el tema, el diplomático ruso recordó que "en cualquier conflicto, cuando se trata de provocaciones, la pregunta clave sigue siendo la misma: ¿quién se beneficia de esto?".

"La respuesta en este caso es obvia: toda esta histeria artificialmente exagerada beneficia exclusivamente al líder del régimen de Kiev y al ‘partido de la guerra’ europeo, que no escatima esfuerzos para frustrar las perspectivas de una solución a la crisis ucraniana, que se vislumbró como resultado de los contactos ruso-estadounidenses en agosto", señaló Nebenzia.

Aludiendo a la expiración del mandato presidencial de Vladímir Zelenski en mayo de 2024, el representante ruso calificó al líder del régimen de Kiev del "principal opositor a una solución política de la crisis ucraniana, que pondría al descubierto su ilegitimidad".

"Sin el conflicto, desaparece la base del ‘vacío legal’ que le permite mantenerse en el poder eludiendo los procedimientos constitucionales", enfatizó.

Mentiras de Occidente

El pasado miércoles, Polonia anunció que sus fuerzas detectaron en la mañana varios vehículos aéreos no tripulados en su espacio aéreo. El primer ministro polaco, Donald Tusk, señaló que en su país se registró la presencia de 19 aparatos rusos en total y se ha confirmado el derribo de tres drones.

Después, los líderes occidentales comenzaron a hacer declaraciones sin fundamento contra Moscú. Así, la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, se apresuró a afirmar que lo ocurrido fue una "violación intencionada".

Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, también afirmó que los aparatos eran rusos. "La incursión de drones rusos en el espacio aéreo polaco durante un ataque llevado a cabo por Rusia contra Ucrania es sencillamente inaceptable. Lo condeno enérgicamente", expresó.

Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Kestutis Budrys, cuestionó que los drones entraran en el espacio aéreo de Polonia intencionalmente. No obstante, añadió que Rusia tenía la responsabilidad de evitar que los vehículos aéreos no tripulados sobrevolaran territorio de la OTAN.

El jueves, el ministro de Defensa de Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, anunció que Reino Unido, Países Bajos, Francia y otros Estados enviarán apoyo de defensa aérea al país en medio de esta supuesta amenaza rusa. Amsterdam está acelerando la entrega de dos de sus tres baterías Patriot, mientras que Londres y París planean el envío de aviones Rafale y Eurofighter.

"Intensificando la situación de la nada"

Comentando la presunta incursión de drones, desde Rusia subrayaron que durante el reciente ataque masivo de las tropas rusas contra plantas del complejo militar-industrial ucraniano, no estaba previsto atacar objetivos en territorio polaco.

"El alcance máximo de vuelo de los vehículos aéreos no tripulados rusos utilizados en el ataque, que supuestamente cruzaron la frontera con Polonia, no supera los 700 kilómetros", explicaron desde el Ministerio de Defensa. "No obstante, estamos dispuestos a celebrar consultas con el Ministerio de Defensa polaco sobre este tema", agregaron.

Asimismo, la Cancillería rusa afirmó que estos "mitos" fueron difundidos por Varsovia para agravar aún más la situación en torno a Ucrania. Ambos organismos mostraron su disposición a celebrar consultas sobre este tema con Polonia.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, comentó el incidente, señalando que "los líderes de la UE y de la OTAN acusan a Rusia a diario de provocación, la mayoría de las veces sin siquiera intentar presentar ningún argumento".

Las reacciones a esta histeria llegan también desde el extranjero. "Como salvajes. Están intensificando la situación de la nada. Probablemente quieran que reaccionemos adecuadamente. Bueno, ya he advertido mil veces que no queremos guerras ni conflictos", comentó el presidente bielorruso, Alexánder Lukashenko.

Noticia al Día / RT