Rusia prueba su triada nuclear durante ejercicios estratégicos programados

Bajo el liderazgo del comandante en jefe supremo ruso y el presidente del país, Vladímir Putin, se llevó a cabo una sesión de entrenamiento de las fuerzas nucleares estratégicas con la participación de sus componentes terrestres, marítimos y aéreos.

"Durante el entrenamiento se realizaron lanzamientos prácticos de misiles balísticos intercontinentales y misiles de crucero lanzados desde el aire", declaró el Kremlin en un comunicado.

En la maniobra, se lanzó un misil balístico intercontinental Yars desde el cosmódromo estatal de pruebas de Plesetsk hacia el polígono militar de Kura, en Kamchatka. Además, se realizaron pruebas de un misil balístico Sinevá desde el submarino nuclear de misiles balísticos de Briansk en el mar de Barents.

Aviones de largo alcance Tu-95MS también participaron en el entrenamiento, lanzando misiles de crucero desde el aire. Se cumplieron todos los objetivos del entrenamiento, añadió el Kremlin.

El complejo estratégico Yars, equipado con un misil balístico intercontinental, constituye la base de la agrupación terrestre de la tríada nuclear rusa. El misil, que entró en servicio en 2009, es la versión modernizada de Topol-M, dotado con múltiples vehículos de reentrada con objetivos independientes. Cada misil puede transportar de tres a seis ojivas con potencias que oscilan entre 100 y más de 300 kilotones.

El Sinevá es un misil balístico ruso lanzado desde submarinos. Su alcance máximo es de aproximadamente 11.000 kilómetros. Está equipado con una ojiva de cuatro núcleos y motores de combustible líquido.

El Tu-95 es un bombardero estratégico turbohélice y portamisiles. Su capacidad de carga de bombas llega a los 12.000 kilogramos y su velocidad máxima puede alcanzar 920 km/h.

