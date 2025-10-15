Miércoles 15 de octubre de 2025
"Rusia y Venezuela deben consolidar su alianza energética ante la ambición de EE UU": Delcy Rodríguez

Durante su participación desde Caracas en la Semana de la Energía 2025, que se realiza en Moscú, Rodríguez ratificó que ambas naciones representan 24 % de la energía mundial

Por Ernestina García

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que su país y Rusia deben "consolidar su alianza energética para garantizar la felicidad de los pueblos ante la ambición de EE.UU. por controlar todos los recursos energéticos presentes en el mundos".

Durante su participación desde Caracas en la Semana de la Energía 2025, que se realiza en Moscú, Rodríguez ratificó que ambas naciones representan 24 % de la energía mundial y agregó: "Como países tenemos alianzas estratégicas que deben consolidarse".

"Sabemos que EE.UU. quiere controlar toda la energía del planeta para poder sostener un modelo de control hegemónico que es sencillamente insostenible", manifestó.

Noticia al Día/RT

Internacionales

"Rusia y Venezuela deben consolidar su alianza energética ante la ambición de EE UU": Delcy Rodríguez

Durante su participación desde Caracas en la Semana de la Energía 2025, que se realiza en Moscú, Rodríguez ratificó que ambas naciones representan 24 % de la energía mundial

Canonización

El artista que puso una sonrisa: La historia detrás de la imagen oficial de José Gregorio Hernández

El relato proviene del artista Eduardo Chumaceiro, quien en 2019 trabajó junto al Padre Gerardino Barracchini, Vicepostulador de la Causa de Canonización.
Internacionales

Rescatan a un centenar de ‘esclavos’ en una finca de caña en Brasil

Las personas rescatadas, que se encontraban hacinadas y corrían graves riesgos sanitarios, recibieron una indemnización por despido
Al Dia

Centro de Arte Lía Bermúdez honra la Resistencia Indígena: inaugura la exposición "Esencias del Tiempo"

El evento se realizó en el marco del Día de la Resistencia Indígena, rindiendo un profundo homenaje a la valentía, la sabiduría y la inmutable identidad de los pueblos originarios de Venezuela.

