"Rusia y Venezuela deben consolidar su alianza energética ante la ambición de EE UU": Delcy Rodríguez

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que su país y Rusia deben "consolidar su alianza energética para garantizar la felicidad de los pueblos ante la ambición de EE.UU. por controlar todos los recursos energéticos presentes en el mundos".

Durante su participación desde Caracas en la Semana de la Energía 2025, que se realiza en Moscú, Rodríguez ratificó que ambas naciones representan 24 % de la energía mundial y agregó: "Como países tenemos alianzas estratégicas que deben consolidarse".

"Sabemos que EE.UU. quiere controlar toda la energía del planeta para poder sostener un modelo de control hegemónico que es sencillamente insostenible", manifestó.

Noticia al Día/RT