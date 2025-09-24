Miércoles 24 de septiembre de 2025
Ryan Routh culpable de tratar de matar a Trump intentó apuñalarse con un bolígrafo tras veredicto

Las autoridades presentes en la sala evitaron que el hombre se infligiera daños y lo sacaron de la sala

Por Ernestina García

Ryan Routh culpable de tratar de matar a Trump intentó apuñalarse con un bolígrafo tras veredicto
Ryan Routh, el hombre declarado culpable de intentar matar a Donald Trump en 2024 cuando el magnate aspiraba a la presidencia de Estados Unidos, intentó apuñalarse dentro de la corte en Florida con un bolígrafo en el cuello tras escuchar el veredicto del jurado.

Routh, un trabajador de la construcción de 59 años, fue hallado este martes culpable de intento de asesinar un candidato presidencial por haber tratado de matar a Trump en un campo de golf en Florida el 15 de septiembre del año pasado.

Tras la lectura del veredicto, que lo declaró culpable también de los cargos de poseer un arma de fuego para cometer un crimen con violencia, atacar a un agente federal, ser un criminal con un arma y tener un arma con un número de serie borrado, Routh trató de apuñalarse en el cuello con un bolígrafo, según medios nacionales.

Las autoridades presentes en la sala evitaron que el hombre se infligiera daños y lo sacaron de la sala, tras lo que Routh regresó atado con esposas para concluir el proceso, de acuerdo con relatos de testigos a varias cadenas de televisión.

Routh se defendió a sí mismo durante el juicio, pasando por alto las recomendaciones de la jueza que le sugirió contar con un abogado.

Durante las audiencias, el hombre fue interrumpido en varias ocasiones por la magistrada, quien lo acusó de burlarse de la corte al hacer referencias de Adolf Hitler o del presidente ruso, Vladimir Putin, durante sus intervenciones.

Routh concluyó el lunes su defensa sin prestar declaración y tras haber interrogado únicamente a tres testigos sobre su carácter no violento.

La condena definitiva llegará en diciembre. La pena por intento de asesinato de un aspirante presidencial implicaría cadena perpetua.

Noticia al Día/RT

