San Carlos Acutis tiene familia en Venezuela: "Estamos muy felices"

La canonización de Carlo Acutis ha sido motivo de una profunda emoción para la Iglesia universal y, de manera especial,…

Por María Briceño

San Carlos Acutis tiene familia en Venezuela:
La canonización de Carlo Acutis ha sido motivo de una profunda emoción para la Iglesia universal y, de manera especial, para su familia en Venezuela.

El portal de noticias católicas Aleteia reveló el parentesco del recién proclamado santo con Rosa Pellino, una tía abuela que reside en el país.

Rosa Pellino explicó que la conexión familiar se remonta a la llegada de su abuelo a Venezuela durante la Segunda Guerra Mundial, donde conoció a Luana y formó un hogar.

Explicó que el abuelo vino a Venezuela durante la Segunda Guerra Mundial, como tantos europeos.

Pronto conoció a Luana y formaron un hogar. De allí nació Antonella, que contrajo matrimonio con Andrea Acutis y los padres de Carlo.

Así que, siendo tía de Antonella, Rosa es tía abuela del jovencito ejemplar, genio de la informática, que acaba de subir a los altares.

A pesar de la tristeza que causó su diagnóstico de leucemia, la serenidad y la fe de Carlo fueron un ejemplo para toda la familia.

La noticia de su beatificación y ahora su canonización ha sido especialmente impactante para Rosa, ya que su propio hijo, con una edad similar a la de Carlo, comparte un impresionante parecido físico con él.

Noticia al Día

