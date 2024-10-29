Sábado 16 de agosto de 2025
Al Dia

Se desploma un edificio de 10 pisos en Argentina: Buscan a personas atrapadas

Un edificio de diez pisos que albergaba un aparthotel en la localidad costera de Villa Gessell, en la provincia de…

Por María Briceño

Se desploma un edificio de 10 pisos en Argentina: Buscan a personas atrapadas
Foto: EFE
Un edificio de diez pisos que albergaba un aparthotel en la localidad costera de Villa Gessell, en la provincia de Buenos Aires, se derrumbó este martes por causas por ahora desconocidas, quedando atrapadas un número indeterminado de personas.

El jefe del operativo de rescate, Hugo Piriz, dijo que los bomberos han tenido contacto con una mujer sepultada bajo los escombros que dijo estar en compañía de otra y están tratando de rescatarlas, según ha informado el diario Perfil.

También se busca a una decena de personas, que son las que se cree que estaban en el edificio cuando aproximadamente el 80 % de su estructura se vino abajo, además de las de un edificio cercano que se vio también afectado.

Obras en un ascensor

El derrumbe del Aparthotel Dubrovnik ocurrió media hora después de la medianoche.

El intendente (alcalde) de la ciudad, Gustavo Barrera, confirmó que hay personas atrapadas entre los escombros y que aún no las tienen cuantificadas ni saben cómo están.

En el lugar están trabajando cerca de un centenar de bomberos y personal de emergencias, incluyendo algunos de ciudades vecinas, como Madariaga y Pinamar.

“El edificio tenía los planos aprobados y tenía permiso de obra en un ascensor para la parte delantera del inmueble. Lo que se cayó fue el fondo y alrededor de diez pisos”, dijo el intendente.

Barrera indicó que parte del derrumbe afectó a una vivienda lindera, por lo que algunas de las personas que buscan entre los escombros podrían ser habitantes de los departamentos de al lado.

“No tenemos información certera de que hubiera personas viviendo en el apartahotel. Calculamos que habría unas seis o siete personas. Y en el edificio de al lado dos o tres personas más”, agregó el intendente.

Una decena de desaparecidos

Barreras dijo que se encuentra en contacto con funcionarios del gobierno provincial, tanto con el ministro de Salud como con el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien está en el lugar de los hechos.

Poco después, el jefe del operativo, Hugo Piriz, precisó que realizaban una búsqueda de ocho y nueve personas que estaban en los primeros tres pisos del hotel.

Las primeras imágenes difundidas mostraban que la torre principal del apartahotel habría colapsado por completo.

Los bomberos hacen pausas en la tarea de remover escombros esperando que alguien de algún tipo de señal. “Es un trabajo muy arduo y vamos a necesitar muchos bomberos en el transcurso del día”, indicó el jefe del operativo.

Villa Gessell es una ciudad turística situada en la costa de la provincia de Buenos Aires, cuya población se multiplica en los meses estivales. Actualmente, primavera en el hemisferio austral, no hay gran ocupación.

Noticia al Día/Información de EFE

Temas:

