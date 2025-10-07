Se desploma un helicóptero en una autopista de California – EEUU

Durante la noche de este este lunes 6 de octubre, se reportó que un helicóptero médico se estrelló en la autopista 50 en dirección al Este cerca de Howe Avenue en Sacramento, California. De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Sacramento hay víctimas.

Según los primeros reportes, el helicóptero médico sería de la empresa: REACH Air Medical Services, el cual acababa de despegar del Centro Médico UC Davis. La Patrulla de Carreteras de California confirmó que hay heridos que fueron trasladados para su atención médica tras el accidente. Se reportan al menos 3 heridos.

El accidente ha provocado que la autopista 50 en dirección al Este cerca de Howe Avenue esté colapsada. Ya se investigan las causas del accidente.

Noticia al Día/Información de NMAS