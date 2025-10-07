Martes 07 de octubre de 2025
Internacionales

Se desploma un helicóptero en una autopista de California – EEUU

El Departamento de Bomberos de Sacramento reportó víctimas

Por María Briceño

Se desploma un helicóptero en una autopista de California – EEUU
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Durante la noche de este este lunes 6 de octubre, se reportó que un helicóptero médico se estrelló en la autopista 50 en dirección al Este cerca de Howe Avenue en Sacramento, California. De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Sacramento hay víctimas.

Según los primeros reportes, el helicóptero médico sería de la empresa: REACH Air Medical Services, el cual acababa de despegar del Centro Médico UC Davis. La Patrulla de Carreteras de California confirmó que hay heridos que fueron trasladados para su atención médica tras el accidente. Se reportan al menos 3 heridos.

El accidente ha provocado que la autopista 50 en dirección al Este cerca de Howe Avenue esté colapsada. Ya se investigan las causas del accidente.

Lee también: Un fallecido tras desplomarse helicóptero de la Armada en Colombia

Noticia al Día/Información de NMAS

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Se desploma un helicóptero en una autopista de California – EEUU

Se desploma un helicóptero en una autopista de California – EEUU

Protección Civil activa protocolos ante intensas lluvias en el país

Protección Civil activa protocolos ante intensas lluvias en el país

Jesús Ramírez lidera la tabla de goleadores en Portugal

Jesús Ramírez lidera la tabla de goleadores en Portugal

Yusleidys Hernández, pionera en micropigmentación en el Zulia hace labor social a pacientes con cáncer

Yusleidys Hernández, pionera en micropigmentación en el Zulia hace labor social a pacientes con cáncer

Jackson Chourio se alista para volver al segundo duelo de la Serie Divisional

Jackson Chourio se alista para volver al segundo duelo de la Serie Divisional

Hablamos con Kaori Flores, directora de la película El Extraordinario Viaje del Dragón, que representará a Venezuela en los Goya

Hablamos con Kaori Flores, directora de la película El Extraordinario Viaje del Dragón, que representará a Venezuela en los Goya

Deportaron a periodista español detenido durante protestas en Quito

Deportaron a periodista español detenido durante protestas en Quito

Pasarela 360° redefine y expande la moda en el Zulia

Pasarela 360° redefine y expande la moda en el Zulia

Ultimaron a compañero de tragos por faltarle el respeto a una mujer en Caracas

Ultimaron a compañero de tragos por faltarle el respeto a una mujer en Caracas

Azulejos pone contra la pared a Yankees en la Serie Divisional

Azulejos pone contra la pared a Yankees en la Serie Divisional

Yailin ‘La más viral’ sufrió un accidente de tránsito, pero salió ilesa:

Yailin ‘La más viral’ sufrió un accidente de tránsito, pero salió ilesa: "Dios me dio otra oportunidad de vida"

El Día del Politólogo en Venezuela se celebra el 6 de octubre

El Día del Politólogo en Venezuela se celebra el 6 de octubre

Amor con factura: Esto es lo que gasta una novia maracucha para llegar al altar

Amor con factura: Esto es lo que gasta una novia maracucha para llegar al altar

Dimitió el primer ministro de Francia

Dimitió el primer ministro de Francia

Hoy se conmemora el día mundial de la Parálisis cerebral

Hoy se conmemora el día mundial de la Parálisis cerebral

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Noticias Relacionadas

Efemérides

El Día del Politólogo en Venezuela se celebra el 6 de octubre

La figura del politólogo en Venezuela es fundamental, especialmente en un país donde la ciencia política se convierte en un tema de debate constante.

Internacionales

Deportaron a periodista español detenido durante protestas en Quito

Se denunció que hubo irregularidades y violaciones al debido proceso en la detención y deportación de Lautaro Bernat
Al Dia

"La presencia militar en el Caribe amenaza a países de la región": Canciller colombiana

Alegó que "siempre se ha detenido a estas personas sin necesidad de matarlas"
Internacionales

Dimitió el primer ministro de Francia

Sébastien Lecornu, presentó inesperadamente su renuncia al cargo después de 27 días de su nombramiento.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025