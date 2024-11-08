Se escapan 43 monos de un laboratorio médico en Carolina del Sur

Un total de 43 monos se escaparon de un centro de investigación médica en la ciudad de Yemassee, en Carolina del Sur, y han puesto a la población en alerta después de que las autoridades pidieran a los residentes mantener puertas y ventanas cerradas.

"No están infectados con ninguna enfermedad. Son inofensivos y un poco asustadizos", dijo Gregory Alexander, jefe de la policía de Yemassee, la mañana del jueves.

Los ejemplares de macacos rhesus escaparon el miércoles de las instalaciones de Alpha Genesis después de que un empleado no cerró por completo el recinto en el que estaban los primates, informó Alexander.

Los monos, hembras que pesan unos 3 kilos (7 libras), son tan jóvenes y pequeños que no han sido utilizados para pruebas, informó la policía.

Los empleados de Alpha Genesis "ya tienen localizados a los primates e intentan atraerlos con comida", dijo la policía en un comunicado emitido alrededor del mediodía del jueves.

La compañía suele lidiar con escapes de animales dentro de las instalaciones, pero en esta ocasión los monos salieron del complejo, ubicado a aproximadamente 1,6 kilómetros (una milla) del centro de Yemassee, dijo Alexander.

"Los cuidadores los conocen bien y por lo general pueden hacer que regresen con fruta o un pequeño obsequio", dijo Alexander en una entrevista telefónica con The Associated Press.

Alpha Genesis ha tomado la iniciativa, instalando trampas y utilizando cámaras de imagen térmica para recapturar a los monos. "Casi no hay peligro para la población", subrayó Alexander.

Las personas que viven cerca de la instalación deben mantener cerradas puertas y ventanas para que los monos no se puedan ocultar en el interior, y si llegan a ver a los primates deben comunicarse al número de emergencias 911 para que empleados de la compañía y policías puedan capturarlos.

Desde su complejo, ubicado a unos 80 kilómetros (50 millas) al noreste de Savannah, Georgia, Alpha Genesis proporciona primates para investigación en todo el mundo, según su sitio web.

Las autoridades federales impusieron una multa de 12.600 dólares a Alpha Genesis en 2018, después del escape de decenas de primates, así como por un incidente en el que otros animales no tenían agua y otros problemas con el hábitat de los monos.

Noticia al Día/Información de AP