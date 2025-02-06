Martes 19 de agosto de 2025
Internacionales

Se estrelló un avión contratado por el ejército estadounidense en el sur de Filipinas: Reportan cuatro muertos

También murió un búfalo de agua que estaba en tierra

Por Greily Nuñez

Se estrelló un avión contratado por el ejército estadounidense en el sur de Filipinas: Reportan cuatro muertos
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Un avión contratado por el ejército estadounidense se estrelló en un campo de arroz, en el sur de Filipinas. El siniestro ocurrió este jueves 6 de febrero.

El accidente mató a las cuatro personas que iban a bordo, dijeron funcionarios de la embajada de Estados Unidos y de Filipinas.

La Autoridad de Aviación Civil de Filipinas, confirmó el accidente de la avioneta en la provincia de Maguindanao del Sur, pero no proporcionó más detalles de inmediato.

El avión, identificado como Beechcraft King Air 300 con matrícula de aeronave N349CA, que se estrelló en la provincia sureña fue contratado por el ejército estadounidense, dijo a The Associated Press, el portavoz de la embajada de Estados Unidos, Kanishka Gangopadhyay, y agregó que el Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos emitirá una declaración más detallada sobre el accidente aéreo.

Los cuerpos de cuatro personas que parecían ser extranjeros fueron recuperados de los escombros en la ciudad de Ampatuan, dijo Ameer Jehad Tim Ambolodto, un oficial de seguridad de Maguindanao del Sur.

El rescatista municipal, Rhea Martin, dijo: “Los cuerpos fueron encontrados cerca del avión”, y agregó: “El avión fue cortado en dos”.

Un búfalo de agua que estaba en tierra también murió como resultado del accidente aéreo, dijeron funcionarios locales.

Medios locales aseguraron que testigos presenciales informaron haber visto el avión volando bajo sobre Ampatuan, como si estuviera inspeccionando el área, antes de caer repentinamente en picado sobre un campo abierto en Barangay Malatimon.

Las autoridades aún no han determinado el propósito y el origen del vuelo.

Con información Infobae

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Comerciantes en Maracaibo adelantan ventas de artículos navideños con la última moda

Comerciantes en Maracaibo adelantan ventas de artículos navideños con la última moda

Julio César Chávez Jr. es entregado por EE. UU. y recluido en penal de máxima seguridad en Sonora

Julio César Chávez Jr. es entregado por EE. UU. y recluido en penal de máxima seguridad en Sonora

Venezuela recibió 226 mil dosis de vacunas contra la fiebre amarilla de Rusia

Venezuela recibió 226 mil dosis de vacunas contra la fiebre amarilla de Rusia

Venezuela supera a Nicaragua en último amistoso de preparación a la AmeriCup 2025

Venezuela supera a Nicaragua en último amistoso de preparación a la AmeriCup 2025

David Alastre músico y productor multiinstrumentista, triunfa en los grandes escenarios

David Alastre músico y productor multiinstrumentista, triunfa en los grandes escenarios

Barcelona rinde homenaje a su histórico ‘sextete’ con nueva equipación

Barcelona rinde homenaje a su histórico ‘sextete’ con nueva equipación

Plan Vacacional Agosto Divertido en Ariagna Producciones

Plan Vacacional Agosto Divertido en Ariagna Producciones

Ranger Suárez brilla en la lomita para alcanzar su noveno triunfo de temporada

Ranger Suárez brilla en la lomita para alcanzar su noveno triunfo de temporada

Máximo Acosta hizo su debut en la MLB con los Marlins de Miami

Máximo Acosta hizo su debut en la MLB con los Marlins de Miami

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 19 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 19 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este martes 19 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este martes 19 de agosto

Neymar compartió el tierno mensaje que su hijo le escribió tras la peor derrota de su carrera

Neymar compartió el tierno mensaje que su hijo le escribió tras la peor derrota de su carrera

Rayo Zuliano y Academia Puerto Cabello no se sacaron ventaja en el Pachencho Romero

Rayo Zuliano y Academia Puerto Cabello no se sacaron ventaja en el Pachencho Romero

EEUU ordena evacuaciones en islas de Carolina del Norte por paso de huracán Erin

EEUU ordena evacuaciones en islas de Carolina del Norte por paso de huracán Erin

Ancelotti dará descanso a Vinicius Jr en la última jornada de Eliminatorias

Ancelotti dará descanso a Vinicius Jr en la última jornada de Eliminatorias

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros "más buscados" del Tren de Aragua en Chile: La captura se ejecutó en Colombia

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

Noticias Relacionadas

Deportes

La conmovedora historia detrás del jonrón de Yohel Pozo con bate decorado por niños hospitalizados

El grandeliga marabino fue artífice de una causa noble durante el Players Weekend
Al Dia

Imputan Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, por malversación

Era investigada ya por el mismo magistrado, Juan Carlos Peinado, por los supuestos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo

Farándula

Palestina debutará en el Miss Universo y se roba todas las miradas del mundo con su impactante belleza

Ayoub se unirá a competidoras de más de 130 países y territorios en la 74.ª final de Miss Universo, que se celebrará el 21 de noviembre en Bangkok, Tailandia.
Internacionales

EEUU presentó cargos contra 30 implicados en red criminal vinculada al Tren de Aragua

La oficina del fiscal general de Estados Unidos para el distrito de Colorado anunció las detenciones por tráfico de drogas, asesinatos por contrato y delitos con armas de fuego, lo que incluye a "varios presuntos líderes y miembros de la designada como organización de Tren de Aragua"

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025