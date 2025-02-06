Se estrelló un avión contratado por el ejército estadounidense en el sur de Filipinas: Reportan cuatro muertos

Un avión contratado por el ejército estadounidense se estrelló en un campo de arroz, en el sur de Filipinas. El siniestro ocurrió este jueves 6 de febrero.

El accidente mató a las cuatro personas que iban a bordo, dijeron funcionarios de la embajada de Estados Unidos y de Filipinas.

La Autoridad de Aviación Civil de Filipinas, confirmó el accidente de la avioneta en la provincia de Maguindanao del Sur, pero no proporcionó más detalles de inmediato.

El avión, identificado como Beechcraft King Air 300 con matrícula de aeronave N349CA, que se estrelló en la provincia sureña fue contratado por el ejército estadounidense, dijo a The Associated Press, el portavoz de la embajada de Estados Unidos, Kanishka Gangopadhyay, y agregó que el Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos emitirá una declaración más detallada sobre el accidente aéreo.

Los cuerpos de cuatro personas que parecían ser extranjeros fueron recuperados de los escombros en la ciudad de Ampatuan, dijo Ameer Jehad Tim Ambolodto, un oficial de seguridad de Maguindanao del Sur.

El rescatista municipal, Rhea Martin, dijo: “Los cuerpos fueron encontrados cerca del avión”, y agregó: “El avión fue cortado en dos”.

Un búfalo de agua que estaba en tierra también murió como resultado del accidente aéreo, dijeron funcionarios locales.

Medios locales aseguraron que testigos presenciales informaron haber visto el avión volando bajo sobre Ampatuan, como si estuviera inspeccionando el área, antes de caer repentinamente en picado sobre un campo abierto en Barangay Malatimon.

Las autoridades aún no han determinado el propósito y el origen del vuelo.

Con información Infobae