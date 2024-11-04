Viernes 22 de agosto de 2025
Al Dia

Se forma en el Caribe la tormenta tropical Rafael, que amenaza a Jamaica y Cuba

La tormenta tropical Rafael se formó este lunes 4 de noviembre, en aguas del Caribe, según informó el Centro Nacional…

Por Andrea Guerrero

Huracan. Foto: RRSS.
La tormenta tropical Rafael se formó este lunes 4 de noviembre, en aguas del Caribe, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), en su boletín de las 4:00 p.m. (hora del este).

Según se indicó, Jamaica podría comenzar a experimentar condiciones de tormenta tropical este lunes en la noche.

El ciclón se encontraba a 175 millas al sur de Kingston, Jamaica, y a 395 millas al sureste de la isla de Gran Caimán. Llevaba vientos máximos sostenidos de 45 millas por hora, y se movía en dirección norte a 9 millas por hora.

Se espera que el sistema se convierta en huracán antes de impactar el oeste de Cuba.

Fuertes lluvias

Las fuertes lluvias afectarán áreas del Caribe occidental y el sur de Cuba hasta mediados de la semana. Se esperan totales de precipitaciones de 3 hasta 9 pulgadas. Podrían ocurrir inundaciones sobre porciones de Jamaica y Cuba, con posibles deslizamientos de tierra.

Las fuertes lluvias podrían extenderse hacia el norte de Florida a mediados de semana, así como al sureste de los Estados Unidos, afirmó el NHC.

"Hay una creciente confianza en un fortalecimiento constante hasta que el sistema llegue a Cuba o al sureste del Golfo de México", dijo el centro.

Se esperaba que la tormenta pronosticada se acercara a Jamaica el lunes por la noche y estuviera cerca o sobre las Islas Caimán el martes por la noche o el miércoles. Podría alcanzar la fuerza de un huracán cuando pase cerca de las Islas Caimán.

Oeste de Cuba

El pronóstico más reciente muestra que la perturbación podría pasar sobre el oeste de Cuba el miércoles como un huracán. Se instó a los habitantes de Cuba y los Cayos de Florida a vigilar la perturbación a medida que se desarrolla.

La mayoría de los pronósticos muestran que la tormenta potencial alcanzará su punto máximo como un huracán de categoría 1, "pero las condiciones en los próximos días favorecerán el fortalecimiento, por lo que tendremos que vigilar la rapidez con la que se organice, y no se puede descartar un huracán más fuerte", escribió un especialista en huracanes y experto en marejadas ciclónicas, en un análisis de AP el lunes.

El lunes por la mañana, el gobierno de las Islas Caimán ofreció a la gente sacos de arena y anunció que las escuelas cerrarían el martes.

“Se insta a los residentes a tomar precauciones inmediatas para protegerse a sí mismos y a sus propiedades”, dijo el gobierno en un comunicado.

Mientras tanto, el periódico Jamaica Observer informó el domingo de un gran deslizamiento de tierra en una zona rural al norte de la capital, Kingston, que las autoridades atribuyeron a las lluvias persistentes antes de la posible tormenta. No se reportaron heridos, pero un par de comunidades quedaron aisladas.

Las fuertes lluvias afectarán el Caribe occidental con totales de 3 a 6 pulgadas (7 a 15 centímetros) y hasta 9 pulgadas (23 cm) a nivel local en Jamaica y partes de Cuba. Es posible que se produzcan inundaciones y deslizamientos de tierra.

En el lado opuesto del Océano Atlántico, la tormenta tropical Patty se disipó.

Noticia al Día / Telemundo

