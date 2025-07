"Sé que me odian por lo que hice": La presunta confesión de la mujer que asesinó a su hija de 3 años en Colombia

Medios de comunicación locales, encabezados por La Patria, dieron a conocer las declaraciones que habría dado Silvana Torres al ingresar a la clínica de salud mental San Juan de Dios, remitida desde el centro asistencial de Ospedale de Manizales.

Habría dicho que tenía muchas cosas en la cabeza, razón por la cual habría atacado a la pequeña: "Ella no tenía la culpa".

La agresora habría confesado el ataque contra la menor: "Me enceguecí, me llené de rabia, fui a la cocina por un cuchillo, le hice daño a mi hija y me quería morir. Sé que me odian por lo que hice, por eso me quería morir".

También señalaron que estaría enfrentando varias situaciones emocionales, en referencia a su relación interpersonal con el padre de la menor, con quien había terminado su vínculo amoroso.

El barrio San Sebastián de Manizales, en Colombia, es noticia desde el sábado 26 de julio, cuando una niña de dos años, identificada como, Antonella, fue asesinada por su madre al asestarle varias puñaladas.

El coronel Dave Anderson Figueroa Castellanos, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales, confirmó que la mujer fue capturada en flagrancia. “La madre atacó con arma blanca a su hija, provocándole la muerte. Luego se autolesionó. Está bajo custodia y se recupera en un centro médico”, indicó el oficial.

Noticia al Día / El Tiempo