Más de 5.000 combaten desde el sábado 16 de agosto los incendios que arrasan Portugal, con 10 grandes fuegos concentrados en el norte y el centro del país, en una jornada en la que los medios aéreos tuvieron dificultades para ayudar a las labores de extinción de las llamas.

Así lo explicó el comandante de la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC), Mário Silvestre, quien en una rueda de prensa dijo que "hoy ha sido un día extremadamente complejo desde el punto de vista del uso de los medios aéreos", debido al humo.

La situación ha sido especialmente difícil en el norte de Portugal, continuó Silvestre, en la zona de Guarda y Sátão, donde el humo no se ha disipado en ningún momento e "impidió el uso normal de los medios aéreos y la planificación que se había realizado".

Los incendios más preocupantes hasta las 5:00 pm, hora local, están ubicados en Trancoso (en el distrito de Guarda), donde las llamas queman desde hace una semana en el fuego más duradero, en Sátão (distrito de Viseu), en Arganil (en el distrito de Coimbra), donde trabajan casi 1.000 bomberos, y en Freixo de Espada à Cinta, en la región del Duero.

En el distrito de Guarda, fronterizo con la provincia española de Salamanca, también hay un foco activo en la localidad de Pêra do Moço.

También en Nisa, fronterizo con Extremadura (España) y que ya sufrió un gran incendio a finales de julio, en Lousã (en la región Centro), en Sabugal (que también pertenece a la región de Guarda), en Arnóia (en el distrito de Braga) y en Lousada, en el distrito de Oporto.

En estos 10 incendios trabajan casi 3.000 efectivos, acompañados de 1.300 vehículos y 36 medios aéreos, informó Silvestre, y agregó que en la región de Serra da Estrela, en Guarda, la situación es compleja ya que además del de Trancoso se han registrado otros seis incidentes.

