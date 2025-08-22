Se registró fuerte sismo de 7,5 entre América del Sur y la Antártida

En horas de la noche de este jueves 21 de agosto, se originó un terremoto de magnitud 7,5 en el pasaje de Drake, en el mar que hay entre América del Sur y la Antártida, de acuerdo a datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El sismo se localizó a 706 kilómetros al noroeste de la ciudad de Toluín, en la isla argentina de Tierra del Fuego, y su fuente estaba a una profundidad de 10,8 kilómetros.

Tras el movimiento telúrico, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile (SENAPRED) emitió una alerta de precaución para el territorio antártico chileno ante el riesgo tsunami para las costas de este país.

Lee también: Fuerte sismo de 5,2 sacudió varios departamentos de Guatemala

Noticia al Día/Información de agencia